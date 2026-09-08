Passagier over Boeing 787-incident: ‘Het ging bijna helemaal mis’

Een vlucht van Londen Gatwick naar New York is vrijdag 4 september geëindigd in een flinke schrik voor de passagiers. Een Boeing 787 van Norse Atlantic Airways brak de start bij hoge snelheid af nadat er problemen ontstonden met het neuswiel. Een van de passagiers legde het incident vast en deelt op TikTok hoe het moment aan boord werd ervaren. ‘Het ging bijna helemaal mis’, vertelt Elle.

‘Dit was best wel eng’

Op de beelden vertelt ze wat er gebeurde tijdens de start van vlucht Z0-701. Het toestel was al met hoge snelheid over de startbaan aan het rijden toen de bemanning de start plotseling afbrak. ‘We reden meer dan 200 kilometer per uur en het was net het moment dat we zouden opstijgen.’ De Boeing 787-9, registratie G-CKOF, was vanaf baan 26L op Londen Gatwick begonnen aan de start, maar kwam na de afgebroken start tot stilstand op de baan. ‘Ik vind mezelf geen drama queen, maar not gonna lie, dit was best wel eng jongens’, zegt ze in de video.

Problemen met het landingsgestel

Na het incident bleef de Boeing 787 op de baan staan en moest het toestel worden weggesleept. De passagier vertelt in haar TikTok-video dat er vervolgens hulpdiensten ter plaatse kwamen. ‘Blijkbaar was het hele landingsgestel kapot’, zegt ze. De precieze technische oorzaak is echter nog niet vastgesteld. Wel is bekend dat er een probleem ontstond rond het neuswiel, waarna de bemanning besloot de start af te breken. De Boeing kon na het tot stilstand komen niet op eigen kracht verder en werd daarom van de startbaan gesleept. De technische staat van het toestel wordt nader onderzocht om vast te stellen wat er precies is misgegaan en welke reparaties nodig zijn.

Passagiers opgelucht