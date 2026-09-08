Trump dreigt Bombardier-jets te weren uit VS: ‘Niet goed genoeg’

President Donald Trump dreigt de Canadese vliegtuigbouwer Bombardier de toegang tot de Amerikaanse markt te ontzeggen. Volgens Trump mogen de toestellen van het bedrijf niet langer in de Verenigde Staten worden verkocht. Zijn uitspraak komt midden in de oplopende handelsoorlog tussen de VS en Canada en leidt direct tot kritiek vanuit zijn eigen Republikeinse partij.

Trump haalt uit naar Canadese vliegtuigbouwer

Trump uitte zijn dreigement op sociale media, te midden van de oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en Canada. ‘GEEN BOMBARDIER-VLIEGTUIGEN MEER VERKOPEN IN DE VERENIGDE STATEN!’, schreef de Amerikaanse president. ‘Hun producten zijn niet goed genoeg!’ Trump stelt dat de fabrikant vliegtuigen in de Verenigde Staten moet bouwen om toegang te houden tot de Amerikaanse markt. ‘Als ze onze markt willen, moeten ze hier bouwen’, schrijft de president.

Republikeinse senator spreekt Trump tegen

Het dreigement leidt direct tot kritiek binnen Trumps eigen Republikeinse partij. Senator Jerry Moran uit Kansas, waar Bombardier het Amerikaanse hoofdkantoor heeft, zegt dat het bedrijf in Wichita werk biedt aan meer dan duizend mensen. Volgens Moran dragen zij bij aan de Amerikaanse defensie- en luchtvaartindustrie. ‘Ik heb contact opgenomen met de regering-Trump om ervoor te zorgen dat de president begrijpt welke bijdrage Bombardier aan Kansas levert en hoe belangrijk het bedrijf is voor werknemers en de toeleveringsketen’, aldus Moran.

Amerikaanse activiteiten

Bombardier benadrukt ondertussen dat het bedrijf een belangrijke bijdrage levert aan de Amerikaanse luchtvaartindustrie. Volgens de vliegtuigbouwer creëert het bedrijf tienduizenden banen in de Verenigde Staten. Bombardier heeft werknemers in onder meer Kansas, Texas, Arizona, Florida, Connecticut, Illinois, Delaware en Californië en is direct actief in meer dan twintig Amerikaanse staten. ‘We waarderen onze Amerikaanse partners en werknemers en blijven investeren in onze mensen, klanten en gemeenschappen’, aldus het bedrijf.

Vliegtuigen deels in VS gebouwd

Hoewel Bombardier-vliegtuigen worden gebouwd in Canada, de Verenigde Staten en Mexico, heeft de fabrikant een grote Amerikaanse productieketen. De fabriek in Kansas bouwt speciale militaire vliegtuigen en Bombardier heeft ongeveer 3.500 werknemers in de Verenigde Staten. Ongeveer de helft van de 5.100 vliegtuigen tellende vloot van Bombardier vliegt voor Amerikaanse klanten. Ook onderdelen van de zakelijke jets worden in de VS geproduceerd. Zo worden de vleugels van de Global 8000 door Amerikaanse werknemers in Red Oak, Texas, gebouwd en komen belangrijke onderdelen van het vluchtbesturingssysteem uit de omgeving van Los Angeles.

Onduidelijk hoe Trump verbod wil uitvoeren

Het is nog onduidelijk hoe Trump een verbod op de verkoop van Bombardier-vliegtuigen precies wil uitvoeren. De fabrikant heeft een omvangrijke aanwezigheid in de Verenigde Staten en werkt er met duizenden werknemers en leveranciers. Tegelijkertijd loopt de handelsoorlog tussen Washington en Ottawa verder op. Canada kondigde nieuwe vergeldingsheffingen aan op bijna 20 miljard dollar aan Amerikaanse goederen. Die tarieven gaan volgens de aangeleverde informatie dinsdag om middernacht in.