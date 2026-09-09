Bijzondere Fokker 70 terug in Kenia na bezoek aan Woensdrecht

De Keniaanse presidentiële Fokker 70 is terug in Kenia. Fokker Services Group hield het toestel een jaar lang in Woensdrecht voor groot onderhoud. De onderhoudsbeurt omvatte onder meer een vernieuwd interieur, diverse systeemupgrades en de installatie van een nieuw satellietcommunicatiesysteem voor snel internet aan boord.

Jaar lang in Nederland

De Fokker 70, registratie KAF308, kwam in augustus 2025 naar Nederland voor een laatste onderhoudsbeurt. Fokker Services Group in Woensdrecht omschreef de Fokker als ‘one of the last ones built and delivered’ en sprak zijn waardering uit voor de manier waarop Kenia het toestel in goede staat heeft gehouden. In het zuiden van Nederland onderging de machine een omvangrijk onderhoudsprogramma. Fokker Services Group vernieuwde daarnaast het interieur, voerde verschillende systeemupgrades uit en installeerde een nieuw satellietcommunicatiesysteem voor snel internet aan boord.

Van 70 naar 26 stoelen

Hoewel de Fokker 70 oorspronkelijk werd gebouwd voor zeventig passagiers, is KAF308 inmiddels ingrijpend aangepast voor VIP-transport. Het vliegtuig beschikt over een configuratie met 26 stoelen, waardoor meer ruimte beschikbaar is voor VVIP-comfort en bovendien een grotere actieradius mogelijk is. Daarmee wijkt de Keniaanse Fokker sterk af van de oorspronkelijke inrichting van het type. KAF308 heeft sinds de aanschaf in 1995 dienstgedaan voor vier Keniaanse presidenten: Daniel Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta en de huidige president William Ruto, meldt The Standard.

Terugkeer via Caïro

De terugkeer naar Kenia vond in augustus dit jaar plaats. KAF308 vertrok op 10 augustus vanuit Woensdrecht en vloog via Cairo International Airport naar Nairobi Jomo Kenyatta, waar het toestel een dag later arriveerde. Sindsdien is de Fokker alweer operationeel ingezet. Vluchtgegevens laten zien dat de machine verschillende binnenlandse vluchten heeft uitgevoerd tussen Nairobi, Eldoret, Mombasa en Malindi.

Toekomst van de Fokker onzeker

De toekomst van de Fokker, met de bijnaam ‘Harambee One’, blijft daarmee enigszins onzeker. Eind 2025 liet de Keniaanse minister van Defensie Soipan Tuya weten dat het toestel naar Nederland was gestuurd voor een laatste onderhoudscyclus met het oog op de pensionering. Aanleiding daarvoor waren terugkerende technische problemen en het feit dat onderdelen steeds moeilijker en duurder verkrijgbaar werden. Aanvankelijk was het de bedoeling om de Fokker 70 in 2026 uit dienst te nemen, kort na de terugkeer naar Kenia. Nu de machine echter opnieuw operationeel is, is niet duidelijk of en wanneer die pensionering daadwerkelijk plaatsvindt.