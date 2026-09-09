Douglas DC-8 van 56 jaar oud raakt van de baan met flinke schade

Een 56 jaar oude Douglas DC-8 is tijdens een landing van de baan geraakt op N’Djili International Airport in Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo. Het incident is extra opvallend omdat de 56 jaar oude machine een van de weinige DC-8’s is die nog wordt ingezet.

DC-8 raakt van de baan tijdens landing

De Douglas DC-8, registratie 9S-AJO, raakte tijdens de landing van de baan en kwam uiteindelijk naast het asfalt tot stilstand. Beelden van het incident laten zien dat het neuslandingsgestel is bezweken, waardoor de neus van het vrachtvliegtuig op de grond terechtkwam. Over de exacte oorzaak is nog weinig bekend. De Congolese instantie voor het onderzoek naar luchtvaartongevallen en -incidenten heeft inmiddels een team naar de luchthaven gestuurd om de toedracht te onderzoeken.

Bijzonder vrachtvliegtuig

De betrokken DC-8 is een bijzonder vliegtuig. Het toestel werd in 1971 afgeleverd aan World Airways in de Verenigde Staten en is daarmee inmiddels 56 jaar oud. In de daaropvolgende decennia kwam het bij verschillende maatschappijen terecht. Zo vloog de viermotorige vrachtmachine in 1991 en 1992 voor DHL Airways in de Verenigde Staten. In die periode werd het ook namens DHL Aviation ingezet op vluchten in Europa. Daarna wisselde het opnieuw van eigenaar en operator, voordat het in 2011 bij Trans Air Cargo Service (TACS) in de Democratische Republiek Congo terechtkwam.

Enige vliegtuig van TACS

Voor Trans Air Cargo Service is het incident extra pijnlijk. De maatschappij beschikt momenteel namelijk over slechts één vliegtuig: de getroffen DC-8. Daarmee is het toestel van cruciaal belang voor de vrachtoperatie van de Congolese maatschappij. Bovendien is een operationele DC-8 tegenwoordig een zeldzaamheid. Wereldwijd zijn nog maar enkele exemplaren actief voor commerciële vrachtvluchten. De DC-8 maakte in 1958 de eerste vlucht en groeide uit tot een van de belangrijkste straalvliegtuigen. De meeste machines zijn inmiddels al tientallen jaren buiten dienst, waardoor de overgebleven exemplaren steeds schaarser worden.