EasyJet voor miljoenen aangeklaagd

EasyJet wordt aangeklaagd voor een slordige 72 miljoen dollar door een leasemaatschappij in eigendom van Rusland. De zaak heeft te maken met zes in Madrid en Cyprus achtergelaten Airbussen.

De aanklager van easyJet is STLC Europe Eight Leasing Limited. Zij zijn de Ierse aftakking van GTLK Europe, dat op haar beurt weer in handen is van het Russische moederbedrijf GTLK. STLC verhuurt Airbussen aan de Britse luchtvaartmaatschappij, en dat is precies waar de zaak over gaat. In maart 2018 kreeg de airline zes A319’s in gebruik. Maar erg lang vlogen ze niet. Sinds de uitbraak van de coronapandemie in 2020 stonden alle zes de machines aan de grond in zowel Madrid als Cyprus. Zo’n twee jaar later viel Rusland Oekraïne binnen.

In april 2022 liet easyJet weten aan STLC dat zij de leasecontracten beëindigde wegens westerse sancties tegen Rusland. Daardoor kon de oranje maatschappij de Airbussen niet onderhouden of repareren. Volgens STLC liet easyJet de toestellen daarmee onrechtmatig in de steek, omdat de vliegtuigen buiten Rusland geparkeerd stonden en de leasemaatschappij in Ierland gevestigd was.

Miljoenen

De drie A319’s die in Larnaca op Cyprus gestald waren, zijn inmiddels opgeknapt en verkocht. Maar de drie vliegtuigen in Madrid zijn dat nog altijd niet. De parkeer- en onderhoudskosten zijn inmiddels in de miljoenen gelopen. Daarom klaagt STLC easyJet aan. De leasemaatschappij wil 72 miljoen dollar zien. Een woordvoerder van easyJet laat weten dat de airline zich gaat verdedigen, maar wilde verder niet ingaan op de rechtszaak.