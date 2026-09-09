Iconische Airbus A340 krijgt bijzonder tweede leven

Jarenlang vloog de Airbus A340 als geliefd icoon voor Swiss. Toch zijn de dagen van het toestel geteld en worden de laatste vier exemplaren langzaam uitgefaseerd. Dat betekent echter niet dat er niet meer naar gekeken kan worden. Eén van de viermotorige iconen krijgt een bijzonder tweede leven in het museum.

De A340-300’s van Swiss, waarvan er nog vier exemplaren rondvliegen, verlaten in 2028 de vloot. De toestellen zijn tegen die tijd 25 jaar oud en worden vervangen door de schonere, stillere en zuinigere A350. Als vliegtuigen ook voor de verkoop niet meer interessant zijn, wacht meestal de sloophamer. Maar niet voor de HB-JMH. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij doneert het allerlaatste exemplaar kosteloos aan het Zwitserse Transportmuseum. Alhoewel, kosteloos… het museum moet wel zelf de transport- en installatiekosten betalen. En dat is een miljoenenklus.

Het Zwitserse Transportmuseum staat in Luzern, ongeveer 67 kilometer van de luchthaven van Zürich vandaan. Daarmee wordt de verplaatsing van de A340 een technische en logistieke uitdaging en tevens een miljoenenklus. Het museum hoopt de financiering rond te krijgen via stichtingen, donateurs en bedrijven voor het einde van 2026. Anders gaat het niet lukken om het toestel van Swiss te krijgen. En het Verkehrshaus der Schweiz wil haar wel heel graag hebben, want ze moet de nieuwe highlight van het museum worden.

Dakota terug naar huis

Een vliegtuig in een museum krijgen is doorgaans een hele klus. Onlangs keerde de Dakota terug naar Aviodrome. De Douglas C-47 Skytrain fungeerde vijftien jaar als decorstuk in de musical Soldaat van Oranje, maar na het stoppen van de show mocht ze eindelijk “terug naar huis.” Het transport nam één nacht in beslag. De machine werd in delen via laadwagens naar Lelystad gebracht.