Piloten gecrashte Boeing 767 overwogen go-around

De piloten van de Boeing 767 van Amazon Prime Air, het cargotoestel dat zondag crashte in Miami, overwogen een go-around. Dat blijkt uit gegevens van de flight data recorder. Bij het ongeluk kwamen vijf mensen om het leven.

Het National Transportation Safety Board meldde dat afgelopen dinsdag, schrijft Reuters. De piloten zouden hebben overwogen de landing af te breken. Volgens het Amerikaanse veiligheidsorgaan raakten dertig seconden voor de opname stopte het neuswiel en de rechterkant van het landingsgestel de baan, negentien seconden later gevolgd door de linkerkant. Nadat de vliegers de remmen los hadden gelaten, gaven ze weer gas. Dat wijst erop dat ze alsnog probeerden op te stijgen. Een opvallend detail: tijdens de landing werd er geen gebruik gemaakt van zowel speed brakes als thrust reversers.

De gegevens van de cockpit voice data recorder zijn nog niet vrijgegeven. De betrokken piloten van Amazon Prime Air worden woensdag 9 september ondervraagd, en daarna kan het NTSB die data delen.

Van de baan

De 32-jaar oude Boeing 767 schoot afgelopen zondag van de baan op Miami International Airport. De machine was eerder vertrokken vanuit San Juan in Puerto Rico. Het toestel nam tijdens de crash twee voertuigen mee, wat resulteerde in vijf doden en nog eens vijf gewonden. Het incident had veel effect op het vliegverkeer in Miami. Na de crash werd een ground stop ingesteld. Daardoor konden tijdelijk geen vliegtuigen vanaf de luchthaven vertrekken.