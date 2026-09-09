Turkish Airlines scoort miljoenendeal met voetbalclub

Turkish Airlines heeft een miljoenendeal gesloten met voetbalclub FC Liverpool. De luchtvaartmaatschappij is vanaf volgend seizoen hoofdsponsor van de Britse club. Het is voor het eerst in zeventien jaar dat de voetbalclub een nieuwe hoofdsponsor heeft.

Het nieuwe hoofdsponsorschap voor Turkish Airlines gaat in vanaf 1 juni 2027. Vanaf seizoen 2027/2028 staat het logo van de luchtvaartmaatschappij groot op de voorkant van alle voetbalshirts van de club, voor zowel de heren, dames als de jeugdteams. De sponsordeal geldt voor een periode van vijf jaar en is zo’n 350 miljoen euro waard. Met dat bedrag overstijgt de maatschappij de huidige hoofdsponsor, Standard Chartered, met meer dan een miljoen euro per jaar. Het is tevens één van de grootste sponsordeals in de hele Britse Premier League.

Nieuw hoofdstuk

Ahmet Olmuştur, CEO van Turkish Airlines, is tevreden over het nieuwe partnerschap. ‘We zijn erg blij dat Turkish Airlines de hoofdsponsor van de club wordt en dat onze naam een ​​plekje krijgt op een van de meest iconische shirts in de sportwereld. De overeenkomst markeert tevens een belangrijk nieuw hoofdstuk in de langdurige steun van Turkish Airlines aan de wereldwijde sport.’ Ook commercieel directeur van FC Liverpool Ben Latty kijkt uit naar de samenwerking. ‘Dit is een mijlpaal voor Liverpool FC en we zijn verheugd Turkish Airlines vanaf juni 2027 als onze hoofdsponsor te mogen verwelkomen.’ Tevens bedankt Latty Standard Chartered voor de afgelopen zeventien jaar. De Britse bank blijft nog wel als Global Partner aan de voetbalclub verbonden.

De luchtvaartmaatschappij treedt met het nieuwe hoofdsponsorschap in de voetsporen van Emirates en Etihad. Emirates sponsort clubs als Arsenal en Real Madrid, Etihad is hoofdsponsor van Manchester City.