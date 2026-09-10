Chaos: Schiphol vangt in een uur tijd vier uitwijkende vliegtuigen op

Er heerste dinsdagmiddag operationele chaos op luchthavens in Groot-Brittannië. Honderden vluchten werden vertraagd en nog meer reizen werden helemaal geannuleerd. Alleen al Schiphol ving vier vluchten op met eindbestemming London Heathrow.

Het is kort na 13:00 uur lokale tijd als de Britse luchtverkeersleiding een technisch probleem ondervindt met het verwerken van de vluchtgegevens. De autoriteiten proberen een oplossing te vinden voor de moeilijkheden, maar al gauw blijken er helemaal geen vliegtuigen meer te kunnen landen of opstijgen vanaf Britse luchthavens.

Uitwijkende vluchten

Het eerste slachtoffer is een Finnair Airbus A350-900, die kort na 15:00 uur zou landen. Het toestel week uit naar Londen Stansted. De Finse machine bleek niet de enige te zijn. In totaal werden zeventig vliegtuigen vanaf Londen Heathrow naar andere luchthavens overal in Europa gestuurd, waaronder Frankfurt, Parijs Charles de Gaulle en Amsterdam.

Het eerste toestel, een Boeing 787 van IndiGo, zou tegen 17:15 uur landen op Londen Heathrow, maar landde in plaats daarvan op de Polderbaan van Schiphol. De Dreamliner werd gevolgd door een British Airways Airbus A320 uit Mykonos, een A350-900 van China Southern vanaf het vliegveld van Peking Daxing en een Boeing 777-200 van British Airways uit Mumbai. Dit vond allemaal plaats binnen een uur.

Chaos

Wat de exacte aard van de storing was, blijft onduidelijk. De Britse luchtverkeersleiding NATS maakte enkele uren na de eerste melding bekend dat het probleem was gelokaliseerd en dat een oplossing was geïmplementeerd. Het aantal annuleringen nam daarna snel af en de eerste vliegtuigen vertrokken weer.

In totaal zijn ruim zeshonderd vluchten het slachtoffer geworden van de operationele chaos op Britse luchthavens. Behalve Londen Heathrow zijn ook andere grote vliegvelden in het Verenigd Koninkrijk getroffen. Vanuit Nederland zijn ongeveer negentig vluchten geschrapt, met de grootste schade op de route tussen Schiphol en Heathrow. Tot de zwaarst getroffen airlines behoren British Airways, easyJet en KLM.