KLM-medewerker gaat viraal met bijzondere actie op Schiphol

Een KLM-medewerker is viraal gegaan met beelden waarop te zien is hoe hij op Schiphol extra aandacht besteedt aan een hond. De video is inmiddels ruim 14,5 miljoen keer bekeken op Instagram en heeft meer dan 746.000 likes gekregen. Ook KLM en Schiphol hebben op de beelden gereageerd.

Video bereikt miljoenen kijkers

Het moment krijgt massaal positieve reacties van kijkers. KLM reageert zelf onder de video met: ‘Thank you for capturing this beautiful moment 💙’. Die reactie is inmiddels ruim 36.000 keer geliket. Ook Schiphol laat van zich horen met de reactie: ‘This is SO sweet 🥺🩵’.

Huisdieren op Schiphol

De beelden maken ook duidelijk dat huisdieren op Schiphol geen ongewoon gezicht zijn. Passagiers mogen hun hond meenemen naar de vertrek- en aankomsthallen, zolang het dier is aangelijnd of op een andere manier is vastgemaakt. Voor het daadwerkelijk meenemen van een huisdier aan boord gelden regels van de luchtvaartmaatschappij waarmee wordt gevlogen. Die voorwaarden kunnen per maatschappij verschillen. Ook moeten reizigers rekening houden met de benodigde reisdocumenten en eventuele gezondheids- en vaccinatie-eisen van het land van bestemming.

Discussie over reizen met dieren

Naast de vele positieve reacties ontstaat onder de video ook een discussie over het reizen met huisdieren. Een van de reacties die veel aandacht krijgt, luidt: ‘Dieren zouden in de cabine moeten worden toegelaten. Ze gedragen zich tegenwoordig veel beter dan de meeste passagiers.’ De opmerking heeft inmiddels bijna 45.000 likes. Daarmee zorgt het korte moment op Schiphol niet alleen voor veel vertederde reacties, maar ook voor een bredere discussie onder de miljoenen kijkers.