Russische drone komt gevaarlijk dicht bij vliegtuig van Zelensky

Een Russische drone is dinsdag gevaarlijk dicht bij het regeringsvliegtuig van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gekomen. Het toestel stond op het punt om te vertrekken vanaf de luchthaven van Chișinău toen een Russische drone het Moldavische luchtruim binnendrong.

Luchtruim tijdelijk gesloten

Terwijl het vliegtuig van Zelensky op de luchthaven stond te wachten, werd het luchtruim gesloten. Pas nadat was vastgesteld dat de UAV was neergestort, kon het presidentiële toestel vertrekken. De Noorse premier Jonas Gahr Støre bracht het incident naar buiten. Tegen de Noorse publieke omroep NRK zei hij dat het vliegtuig van Zelensky bijna werd geraakt door een drone toen het op het punt stond op te stijgen.

Geen ongeluk

Vladislav Kulminski, de Moldavische ambassadeur in de Verenigde Staten, acht het waarschijnlijk geen ongeluk. ‘Wij geloven niet dat drones zomaar het Moldavische grondgebied binnenvliegen voor surveillance terwijl het vliegtuig van de Oekraïense president op de luchthaven staat’, zei Kulminski tegen CNN. Op de vraag of de autoriteiten denken dat Zelensky het doelwit was, hield hij een slag om de arm. Het onderzoek loopt nog en het is volgens hem te vroeg om dat te zeggen. Wel wees hij erop dat bekend is dat Zelensky bij buitenlandse reizen gebruikmaakt van het Moldavische luchtruim. Volgens Kulminski is het daarom mogelijk dat dit niet de eerste keer is dat een vergelijkbare situatie zich heeft voorgedaan. Het Kremlin heeft vooralsnog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Tweede drone vliegt door naar Roemenië

De drone bij Chișinău was bovendien niet de enige die dinsdag het luchtruim binnendrong. Volgens de autoriteiten stak ook een tweede UAV de grens over. Dat toestel vloog vervolgens door richting Roemenië. Russische drones komen tijdens de oorlog in Oekraïne vaker in het luchtruim terecht. De Moldavische president Maia Sandu sprak na de incidenten van een ernstige bedreiging voor mensenlevens. Zij veroordeelde daarnaast een Russische droneaanval op een grensovergang tussen Moldavië en Oekraïne, waarbij dinsdag twee mensen om het leven kwamen.