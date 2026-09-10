TUI-vlucht naar Brussel geannuleerd: bus botst tegen vliegtuig

Een bus is op de luchthaven van Varna tegen de vleugel van een Boeing 737 MAX 8 van TUI gereden. Het toestel stond op het punt om terug te vliegen naar België toen het misging. De klap was volgens een passagier zo hard dat het vliegtuig bewoog en een deel van de vleugel afbrak. De vlucht werd geannuleerd en de reizigers moesten een nacht in Bulgarije doorbrengen.

‘Iedereen was even in shock.’

Het incident vond dinsdag 8 september plaats op de luchthaven van Varna. De Boeing 737 MAX 8, met registratie OO-TMT, was eerder vanuit Brussel via Burgas naar Varna gevlogen. De passagiers waren inmiddels aan boord voor de terugvlucht naar Brussel toen een bus tegen de vleugel van 737 botste. Een passagier vertelde aan HLN dat hij plotseling een harde klap hoorde en het vliegtuig voelde bewegen. ‘Ik zat aan het raam en zag hoe een bus, waarmee de laatste reizigers van onze vlucht naar het toestel gebracht werden, tegen de vleugel gereden was’, aldus de inzittende. ‘De klap was zo hard dat er zelfs een stuk van de vleugel afbrak.’ Volgens de passagier waren meerdere personen na de botsing geschrokken. ‘Iedereen was even in shock.’

Vlucht naar Brussel geannuleerd

De schade was groot genoeg om de Boeing niet meer voor de geplande vlucht naar België te kunnen inzetten. TUI fly Belgium bevestigde tegenover HLN dat de vlucht werd geannuleerd vanwege een zogenoemd ‘damage event’.

Reparatie duurt langer dan verwacht

TUI bracht de gestrande reizigers onder in een hotel en werkte aan een oplossing om hen alsnog naar België te brengen. Daarvoor moest eerst worden vastgesteld welke schade de Boeing had opgelopen en of het kon worden gerepareerd. De woordvoerder zei tegen HLN dat een grondige inspectie noodzakelijk was voordat het vliegtuig weer kon vertrekken. De aanvankelijk aangekondigde vertrektijd op woensdag werd later meerdere keren aangepast, omdat de reparatie langer duurde dan verwacht. De vlucht kwam uiteindelijk woensdagavond alsnog op gang. OO-TMT vertrok rond 22.15 uur lokale tijd vanuit Varna richting Brussel, waarna de 188 passagiers na een extra nacht in Bulgarije alsnog naar België konden terugkeren.