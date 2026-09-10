Voormalige KLM E190 duikt na epische vlucht op in Australië

Ver weg van zijn vroegere thuis duikt plotseling een Embraer E190 op aan de andere kant van de wereld. Daar dient het voormalige vliegtuig van KLM om de verouderde Fokkers van QantasLink te vervangen.

Het is een route waar zelfs Odysseus ‘u’ tegen zegt. Op 4 september, een kleine week geleden, vertrok de Embraer E190, tegenwoordig met registratie VH-E9A, vanaf het Engelse Norwich richting Australië. In de tussentijd maakte het vliegtuig tussenstops in Sofia, Bulgarije; Dushanbe, Tadzjikistan; Kolkata, India; Johor Bahru, Maleisië; en Broome, Australië, alvorens te landen op eindbestemming Perth.

Nieuw thuis

De voormalige Embraer E190 van KLM gaat voortaan vluchten uitvoeren voor QantasLink, de regionale dochtermaatschappij van Qantas. Momenteel bestaat de deelvloot in Perth uit een aantal Fokker 100’s, die sinds 2011 voor de airline vliegen. Bij QantasLink voeren zij veelal chartervluchten uit voor de lokale mijnindustrie in West-Australië.

In Perth krijgt het vliegtuig een volledig nieuw interieur, waarbij passagiers onder meer hun telefoon aan boord kunnen opladen en mogen genieten van wifi. In totaal krijgt Qantas veertien Embraer E190’s in haar bezit, die de verouderde vloot van Fokker 100’s gaan vervangen. De eerste machine moet per 2027 vliegen, waarna de andere dertien in de maanden erna zullen volgen.

Opgegroeid bij KLM