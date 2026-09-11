Air France-KLM krijgt belangrijke uitslag medio oktober

Hoewel de strijd om TAP Air Portugal gelopen leek te zijn, zet de Portugese regering de afloop alsnog op scherp. Air France-KLM en Lufthansa krijgen medio oktober te horen wie er met de hoofdprijs vandoor gaat.

Het proces duurt inmiddels bijna een jaar en leek begin september te zijn afgerond. Toch duurt het nu langer door een ad-hoc ingelaste ronde. Volgens een nieuw persbericht zal deze ronde drie weken duren, waarna de overheid kort de tijd neemt om de aangepaste biedingen te evalueren. Vervolgens krijgen Air France-KLM en Lufthansa medio oktober de definitieve uitslag.

‘Gelijk aan elkaar’

Nadat Air France-KLM en Lufthansa eind juli een bindend bod indienden, beoordeelde de door de overheid aangewezen partij Parpública de voorstellen. Vervolgens was het aan de Portugese overheid om de biedingen van beide luchtvaartreuzen en de adviezen van Parpública onder de loep te nemen.

Toen de regering naar de biedingen keek, kwam zij tot de conclusie dat de voorstellen erg veel op elkaar leken. Daarom kondigden de Portugezen een nieuwe ronde aan, waarin beide partijen met een beter bod moeten komen. Volgens de Portugese nieuwssite ECO moeten Air France-KLM en Lufthansa hun bod met zeker vijftig procent verbeteren.

Groot belang

Air France-KLM en Lufthansa strijden allebei om een belang van 44,9 procent in de Portugese nationale luchtvaartmaatschappij TAP Air Portugal. De overheid behoudt een meerderheidsbelang van 50,1 procent, terwijl de resterende vijf procent gereserveerd is voor het personeel. Aanvankelijk deed ook IAG mee, het moederbedrijf van Iberia en British Airways, maar die partij trok zich terug.

Ingewijden zien deze nieuwe ronde vooral als een onderhandelingstactiek van de Portugese overheid. In Lissabon begrijpt men goed wat de waarde is van TAP Air Portugal en welke belangen beide luchtvaartconcerns hebben. Het lijkt er dan ook op dat de regering zo de prijs poogt op te drijven.