Bizarre beelden: Ryanair-vleugel millimeters verwijderd van asfalt

Het had niet veel gescheeld of het had flink mis kunnen gaan voor een Boeing 737 MAX van Ryanair. Tijdens een landing in Dublin scheerde de vleugel van het toestel rakelings over de landingsbaan.

Wat een routinelanding had moeten worden voor een Boeing 737 MAX 8-200 van Ryanair, bleek voor velen behoorlijk spannend. Tijdens de landing van het vliegtuig ging het bijna mis toen een grote windvlaag de 737 in haar greep kreeg. De vleugel van het toestel was slechts millimeters verwijderd van de landingsbaan. De piloten besloten een doorstart uit te voeren.

Gefilmd uit het vliegtuig

De Boeing 737 MAX 8-200 – een speciaal voor budgetmaatschappijen als Ryanair ontworpen high-density-configuratie van de MAX 8 – vertrok donderdagochtend kort voor 10:30 uur vanaf de luchthaven van Bologna, Italië. Na een vlucht van een kleine 2,5 uur arriveerde vlucht FR9457 op eindbestemming Dublin. Daar ging het bijna mis voor de 737 MAX, registratie EI-ILA.

Op beelden die vanuit het vliegtuig genomen zijn, is te zien hoe het toestel schommelend richting de landingsbaan gaat. De machine is duidelijk in de greep van de sterke windvlagen die Dublin op dat moment plagen. Kort voordat de 737 MAX van Ryanair de grond raakt, wordt het toestel door een windvlaag geteisterd waardoor de rechtervleugel van de Boeing rakelings over de grond scheert.

‘What a nonce’

Op de beelden is de schok van de passagiers duidelijk te horen. De piloten besluiten na het incident een doorstart uit te voeren en de landingsprocedure opnieuw te starten. Een van de aanwezige passagiers is duidelijk te horen terwijl het toestel doorstart. Hij roept meermaals ‘what a nonce’, wat in Britse straattaal wordt gebruikt als scheldwoord voor een dom persoon of een nietsnut.

Toch laat de doorstart van de piloten zien hoe goed zij getraind zijn. Het doorzetten van de landing terwijl het vliegtuig niet in de ideale omstandigheden verkeert, kan flink verkeerd aflopen. Dat werd afgelopen weekend nog goed duidelijk toen een Boeing 767 van Amazon in Miami van de baan schoot. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat dit vliegtuig met een te hoge snelheid kwam aanvliegen.