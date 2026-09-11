Boeing 767-crash: piloot negeerde waarschuwing collega

De Boeing 767-crash vond slechts een paar dagen geleden plaats, maar nu al komen de eerste zorgwekkende onderzoeksresultaten naar buiten. Experts plaatsen hun vraagtekens bij de communicatie tussen beide piloten.

Afgelopen weekend ging het mis op de luchthaven van Miami toen een Boeing 767 van Amazon van de baan gleed tijdens de landing. Eerder werd al duidelijk dat een van beide vliegers opperde een go-around te maken, maar nu blijkt dat diezelfde piloot zijn collega ook waarschuwde voor de snelheid van het vliegtuig. Tijdens de crash kwamen vijf personen om het leven, de piloten overleefden het incident.

Twee minuten voor de landing

Uit fragmenten die de onderzoekers van de NTSB naar buiten brachten, blijkt dat een van beide piloten twee minuten voor de landing al waarschuwde dat de Boeing te snel vloog. Daarbij drong hij er ook op aan een go-around te maken en de landing af te breken. De NTSB deelde deze geluidsfragmenten nadat de beide crewleden door de autoriteit waren gehoord.

De onderzoekers melden dat de andere piloot niet duidelijk reageerde op de waarschuwingen over de te hoge snelheid. Bovendien klonken er meerdere keren waarschuwingen in de cockpit van de Boeing 767 dat het toestel te laag vloog. Het is echter niet bekend welke van de twee piloten de opmerkingen over de te hoge snelheid maakte.

Miscommunicatie

De eerste zorgwekkende onderzoeksresultaten doen experts twijfelen aan de communicatie en de verhoudingen in de cockpit. Een voormalige vlieger en veiligheidsexpert drukt tegenover het AP zijn zorgen uit over de coördinatie in de cockpit. ‘Waar is het leiderschap bij het aansturen van de cockpit? En waarom werden de richtlijnen uit het vluchthandboek niet gevolgd?’