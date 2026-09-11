Emirates krijgt langverwachte landingsrechten

De kogel is door de kerk: Emirates mag eindelijk vliegen op de luchthaven van Berlijn. Dat wil de luchtvaartmaatschappij uit het Midden-Oosten al jaren, maar elke keer werd dat tegengehouden. Nu kan ze een vijfde Duitse bestemming aan haar netwerk toevoegen.

Vijfde bestemming

Het nieuws werd bekendgemaakt tijdens het bezoek van Mohamed bin Zayed Al Nahyan aan Duitsland. De president van de Verenigde Arabische Emiraten was daar op staatsbezoek. Hoewel Emirates niet specifiek werd benoemd, wijst alles erop dat deze luchtvaartmaatschappij de langverwachte landingsrechten op Berlijn Brandenburg krijgt. In een statement van de Duitse federale overheid wordt gesproken over een nationale maatschappij uit het Midden-Oosten die een vijfde Duitse bestemming aan haar netwerk toevoegt. Momenteel vliegt Emirates alleen op Frankfurt, München, Düsseldorf en Hamburg.

Kartel

En dat betekent goed nieuws voor de luchtvaartmaatschappij van Tim Clark. De CEO had al eerder zijn onvrede geuit over “het kartel” van Star Alliance-maatschappijen dat zijn airline tegenhield. De landingsrechten voor Emirates op Berlijn Brandenburg werden lang niet toegekend uit angst voor een oneerlijke concurrentiepositie in Duitsland. Ook nu uiten critici die zorg. Een woordvoerder van Lufthansa benoemt dat de komst van de airline uit Dubai alleen maar gunstig is voor de werkgelegenheid in de Verenigde Arabische Emiraten. Een vijfde bestemming kan de positie van Duitsland als hub onder druk zetten.

De Duitse transportminister Steffen Bilger spreekt dat echter tegen. Emirates mag maar maximaal zeven keer per week naar Berlijn vliegen. Bovendien is afgesproken dat de maatschappij geen zogenoemde derde landen aandoet. Dat is een constructie waarbij de airline vanaf Dubai via Berlijn naar nog een andere bestemming vliegt. Volgens de minister versterkt dit de positie van Duitsland als hub.