Lufthansa boos op Duitse regering: ‘concurrentievervalsing’ 

Na een belangrijk besluit haalt de Duitse regering de woede op de hals van Lufthansa. De Duitse luchtvaartmaatschappij duidt extra landingsrechten voor Emirates als ‘concurrentievervalsing’.

Een langgekoesterde droom van Emirates komt uit: de airline krijgt landingsrechten toegewezen op de nieuwe luchthaven van Berlijn Brandenburg. Volgens een verdrag tussen Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten mocht Emirates naar slechts vier luchthavens vliegen. Berlijn komt er nu als vijfde bestemming bij, in aanvulling op Frankfurt, München, Hamburg en Düsseldorf.

‘Eigen doelpunten’

Een belangrijke reden achter de vertraagde uitbreiding van het verdrag tussen Duitsland en de VAE is Lufthansa. De Duitse nationale luchtvaartmaatschappij stelde zich lange tijd hard op tegen de verruiming van het verdrag, en is dan ook allesbehalve tevreden. Volgens Lufthansa scoort de federale regering te veel ‘eigen doelpunten’ met haar luchtvaartbesluiten.

‘De vandaag overeengekomen uitbreiding van de verkeersrechten ten gunste van de Verenigde Arabische Emiraten verplaatst de toegevoegde waarde en banen naar de Golf en versterkt de concurrentievervalsing verder,’ aldus een woordvoerder. ‘De gespannen situatie op de binnenlandse Duitse routes, die de grootstedelijke regio’s verbinden met binnenlandse hubs, wordt door dit beleid verder belast,’ vervolgt de woordvoerder tegenover aeroTELEGRAPH.

Nog onbekend

Desondanks is er nog geen officiële bevestiging gekomen dat het daadwerkelijk om Emirates gaat. Het besluit werd aangekondigd tijdens een staatsbezoek van Mohamed bin Zayed Al Nahyan aan Duitsland. De president van de Verenigde Arabische Emiraten kondigde op de bijeenkomst tevens aan veertig miljard euro te investeren in Duitsland.

Toch is het vooralsnog wachten op de officiële bevestiging vanuit de Bondsdag dat het om Emirates gaat. Enkele hints wijzen erop dat de betrokkenen wel al verheugd zijn met het nieuws. Zo sprak de Duitse regering over een vijfde bestemming naast Frankfurt, München, Hamburg en Düsseldorf, en meldde Kai Wegner, de burgemeester van Berlijn, dat Emirates vluchten zou uitvoeren naar de hoofdstad.