Powerbank legt luchthaven tijdelijk plat

Op de luchthaven van Milaan Malpensa is het vliegverkeer donderdagavond tijdelijk stilgelegd. Een powerbank in de handbagage van een passagier zorgde voor rook in de cabine. Daardoor moesten de inzittenden via noodglijbanen het vliegtuig verlaten.

Beginnende brand

Het incident gebeurde aan boord van een toestel van easyJet. De Airbus A320, registratie OE-IVS, vertrok op donderdag 10 september vanaf Milaan Malpensa naar Praag. Het toestel verliet rond de klok van 17:30 uur de gate om als vlucht U23905 in iets meer dan een uur naar de Tsjechische hoofdstad te vliegen. Maar al tijdens het taxiën ging het mis.

Uit een powerbank, opgeborgen in de handbagage van een passagier, kwam allemaal rook. Volgens Italiaanse media veranderde dit in een beginnende brand. Daarop besloot de easyJet-bemanning tot evacuatie over te gaan. Alle 146 passagiers en crewleden verlieten de Airbus via noodglijbanen. Daarbij liepen twee mensen lichte verwondingen op. De luchthaven van Milaan Malpensa was door het incident tijdelijk gesloten, maar ging een uur later weer open.

⚠️ Aeroporto di Milano Malpensa attualmente bloccato.



Un volo EasyJet è fermo sulla pista del terminal 2, passeggeri evacuati. pic.twitter.com/tP5hma6qRv— Friz (@friz1906) September 10, 2026

Strengere regels

Incidenten met powerbanks zijn niet uitzonderlijk, en daarom grijpt de internationale luchtvaartorganisatie ICAO in. Met ingang van volgend jaar mogen passagiers nog maar twee powerbanks mee aan boord nemen, en het opladen tijdens de vlucht is verboden. Lithiumbatterijen zijn namelijk brandgevaarlijk en kunnen giftige stoffen verspreiden. Bij veel maatschappijen, waaronder KLM, is het gebruik en opladen van een powerbank aan boord al verboden. Bovendien mogen passagiers ze niet in de bagagebak opbergen, maar moeten ze de gehele vlucht in het zicht blijven.