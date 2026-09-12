KLM Airbus A321neo na 3 maanden weer in de lucht

Na bijna drie maanden aan de grond vertrok een Airbus A321neo van KLM zaterdagmiddag weer voort een eerste vlucht. Het toestel stond lange tijd in Lissabon na een tailstrike in juni.

Kort voor 16:30 uur lokale tijd vertrok de Airbus A321neo, PH-AXB, vanaf de luchthaven van Lissabon Humberto Delgado onderweg naar Amsterdam. Het KLM-vliegtuig zou eigenlijk al tegen 15:30 uur vertrekken, maar liep de nodige vertraging op. Vlucht KL1584 landt na een geplande vlucht over Spanje, de Baai van Biskaje, Frankrijk en België naar verwachting kort voor 20:00 op Nederlandse bodem.

Tailstrike

Het is de eerste vlucht van de Airbus A321neo sinds 16 juni, toen deze door een tailstrike op de luchthaven van Lissabon aan de grond kwam te staan. Na een vlucht van ruim tweeënhalf uur maakte het toestel destijds een landing op baan 03 van de luchthaven van Lissabon. Daarbij ging het mis voor de grote trots van KLM.

Op videobeelden is te zien hoe de machine na de eerste aanraking met de baan weer omhoog komt en vervolgens met een steilere hoek opnieuw terechtkomt. Tijdens de tweede touchdown raakte de staart de landingsbaan, een zogenaamde tailstrike. Niemand raakte gewond, maar een dergelijke gebeurtenis wordt altijd uiterst serieus genomen vanwege mogelijke structurele schade aan het vliegtuig.

Schade bleek flink

Dat er schade was aan het vliegtuig bleek wel bij de gate. Op de staart van de Airbus A321neo waren grote schrammen te zien die overduidelijk onderhoud behoefden. Dat het toestel daarom drie maanden aan de grond moest staan, had KLM waarschijnlijk zelf ook niet helemaal verwacht.

Volgens een woordvoerder van de maatschappij heeft dit te maken met het ongebruikelijke karakter van het incident. Volgens KLM kostte het slechts vier weken om de schade te repareren. Toch stond het vliegtuig bijna drie maanden aan de grond in Lissabon. ‘Dat heeft ermee te maken dat er eerst producten besteld moesten worden bij Airbus, omdat het geen routinematige klus betreft,’ bevestigt een woordvoerder.