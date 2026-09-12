Transavia 737 verliest GPS-signaal: ‘Kan duiden op jamming’ 

Tijdens de landing van een Transavia Boeing 737 op Eindhoven verloor het vliegtuig het GPS-signaal. In de directe communicatie tussen de cockpit en de toren wordt een interessante oorzaak geopperd.

Het incident gebeurde donderdagavond. De Boeing 737-800 van Transavia voerde een reguliere landing uit op de luchthaven van Eindhoven toen beide GPS-signalen wegvielen. ‘Ja, beide GPS-systemen zijn weggevallen’, aldus een van de piloten tegen de luchtverkeersleider. ‘Het zou kunnen duiden op jamming’, voegt de cockpitcrew eraan toe.

Transavia spreekt piloot tegen

Transavia ontkracht deze insinuatie echter en meldt aan het Eindhovens Dagblad dat er geen sprake is van jamming. Bij “jamming” worden de satellietsignalen verstoord waardoor het GPS-signaal verzwakt en de -apparatuur minder goed, of helemaal niet meer werkt. Volgens de Nederlandse airline ging het maar om één vliegtuig en was de GPS-storing slechts van korte duur.

Volgens de airline ging het waarschijnlijk om een storing in de Boeing 737 zelf, maar het blijft vooralsnog onduidelijk wat de precieze oorzaak van het incident was. Het vliegtuig landde veilig op de luchthaven van Eindhoven en alle passagiers konden het toestel gewoon verlaten.

Passagiers liepen geen gevaar

Ondanks het wegvallen van de GPS is de veiligheid voor de passagiers aan boord van de Transavia-machine niet in het geding geweest. Op luchthavens zoals Eindhoven maken de piloten gebruik van grondgebaseerde navigatiesystemen als ILS (Instrument Landing System), die vliegtuigen veilig tot de drempel van de landingsbaan leiden.

Momenteel beschikt Eindhoven Airport nog over een Category 1 ILS, waarbij er minimaal 550 meter zicht moet zijn. Tijdens de grootschalige renovatie die komend jaar op Eindhoven Airport gaat plaatsvinden krijgt dit systeem een upgrade. Met een zogeheten Category 3b ILS kunnen vliegtuigen landen met zicht van slechts vijftig meter, waarbij het vliegveld niet langer de operaties hoeft stil te leggen in geval van mist.