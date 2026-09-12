Vakbond verliest rechtszaak tegen KLM: ‘Opnieuw om tafel’

Vakbond VNC heeft twee rechtszaken over de doorstroom van KLM Cityhopper (KLC) naar KLM verloren. De vakbond legt zich echter niet neer bij de bredere discussie over de manier waarop de doorstroom wordt beoordeeld en gaat opnieuw met KLC in gesprek.

VNC stapte naar de rechter

De rechtszaken draaiden om KLC-medewerkers die vastliepen in hun traject naar KLM. Volgens de VNC was er onvoldoende duidelijkheid over de manier waarop besluiten over doorstroom tot stand komen. De vakbond had daarover al langere tijd vragen en probeerde eerst samen met KLC en KLM tot een oplossing te komen. Dat leverde volgens de aanklager onvoldoende resultaat op, waarna werd besloten de kwestie aan een onafhankelijke rechter voor te leggen. Voor de vakbond speelde daarbij mee dat medewerkers die jarenlang bij KLC werken moeten kunnen begrijpen waarom zij wel of niet in aanmerking komen voor een overstap naar KLM. De rechter ging in beide zaken echter niet mee in de verzoeken van de betrokken medewerkers.

Rechter wijst verzoeken af

De uitspraak betekent dat de twee medewerkers niet op basis van deze procedures kunnen doorstromen naar KLM. De vakbond noemt de uitkomst teleurstellend, maar zegt tegelijkertijd achter de beslissing te blijven staan om de zaken voor de rechter te brengen. Volgens de vakbond waren er voldoende vragen over de wijze waarop de afwijzing van de doorstroom tot stand was gekomen en konden de gevolgen voor de loopbaan van de betrokken medewerkers groot zijn. De VNC bestudeert de uitspraken daarom samen met juridische adviseurs. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de gevolgen voor de twee leden die de zaak aanspanden, maar ook naar wat de uitspraken kunnen betekenen voor andere KLC-medewerkers en het bredere doorstroomproces.

Doorstroom blijft onderwerp van discussie

Volgens de VNC is daarmee de discussie over de doorstroomprocedure niet afgesloten. De vakbond wil dat voor KLC-medewerkers helder is welke voorwaarden gelden, welke informatie wordt meegewogen en op welke manier een beslissing over een overstap naar KLM wordt genomen. Juist omdat medewerkers hun loopbaan binnen KLC volgens de vakbond jarenlang kunnen afstemmen op een toekomstige overstap, vindt de organisatie het belangrijk dat het proces transparant en uitlegbaar is.

KLC komt met nieuw voorstel

Op dezelfde dag als de uitspraak sprak de VNC vanwege de urgentie opnieuw met KLC over de procedure. KLC heeft inmiddels een aangepast voorstel voor een nieuw doorstroomprotocol op tafel gelegd. Het eerste gesprek daarover verliep volgens de VNC constructief. Op 15 september gaan beide partijen verder in gesprek over de opmerkingen en aandachtspunten van de vakbond.