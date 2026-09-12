Wizz Air zet nieuwe Airbus A321XLR’s aan de grond 

Na het ineenstorten van Wizz Air’s Arabische droom zit de luchtvaartmaatschappij momenteel met een aantal doelloze Airbus A321XLR’s. Sommige exemplaren staan inmiddels zonder motoren beton te happen.

De plannen waren groots: Wizz Air richtte in Abu Dhabi een nieuwe hub op en zou vanaf daar grote delen van Azië veroveren. Geopolitieke uitdagingen, regelgevingshindernissen en problemen met Pratt & Whitney-motoren gooiden echter zand in de motor. Het hele Arabische plan viel uit elkaar en Wizz Air besloot haar hub in de woestijn te sluiten en zich te focussen op Europa.

Probleem

Toch bleef de Hongaarse budgetmaatschappij achter met een belangrijk probleem. Wizz Air had bij Airbus een bestelling geplaatst voor 47 A321XLR’s, en had er reeds een aantal ontvangen. Hoewel de airline 36 XLR’s wist om te zetten naar ‘gewone’ neo’s, hield de prijsvechter nog altijd elf Xtreme Long-Range-vliegtuigen in haar vloot.

Deze elf exemplaren vormen een probleem voor Wizz Air. De toestellen wegen ruim 53 ton, tegenover een kleine 49 ton voor de “gewone” A321neo. Het vliegtuig draagt simpelweg meer gewicht met zich mee. Ook levert de toegevoegde brandstoftank voor het grotere bereik extra complicaties op met het tanken, waardoor een tankbeurt gemiddeld tien tot vijftien minuten langer duurt.

Wizz wil efficiëntie

Wizz Air is echter een budgetmaatschappij van het kaliber Ryanair en wil bovenal efficiëntie. Daarom besluit de airline nu om enkele exemplaren van de A321XLR aan de grond te houden en van hun motoren te ontdoen. Daarmee kunnen andere A320neo’s in de Wizz Air-vloot, die momenteel aan de grond staan met eigen motorproblemen, weer de lucht in.

De Hongaarse prijsvechter Wizz Air, die uitsluitend A320neo’s in haar vloot heeft, heeft flink te lijden gehad onder de problemen met de Pratt & Whitney-motoren. Dit zorgde ervoor dat tientallen vliegtuigen aan de grond moesten blijven. Hoewel het merendeel inmiddels weer vliegt, staan er nog altijd enkele exemplaren met problemen op luchthavens. De PW1100G’s van de A321XLR geven om die reden efficiëntere A320- en A321neo’s de kans om weer voor Wizz Air te vliegen.