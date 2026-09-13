KLM bracht tankbeurten terug van 8 uur naar 30 minuten per dag: dit is hoe

Op Schiphol worden dagelijks honderden vluchten voorzien van kerosine om passagiers overal ter wereld naar hun bestemming te brengen. Daar komt een enorme administratieve rompslomp bij kijken die KLM voorheen tot wel acht uur extra werk per dag verschafte. Maar, wat als het helemaal niet zo lang hoeft te duren en alle stapels papier kunnen worden bespaard? Dat is waar i6 Group om de hoek komt kijken. Dit Britse bedrijf bespaart airlines als KLM dagelijks ruim zeven uur in hun operaties. Up in the Sky ging in gesprek met topman Alex Mattos.

Wat doet i6 Group

i6 is in de kern een softwarebedrijf dat digitaliseringsoplossingen voor tankbeurten in de luchtvaart aanbiedt. Daarbij werkt het bedrijf sinds 2019 samen met KLM, toen i6 begon met het digitaliseren van de tankoperaties op Schiphol. Volgens Mattos is de kerosine vaak een vergeten kindje, waar weinig efficiëntie te behalen valt. Maar, benadrukt hij, ‘Wij brengen de flight operations en ground operations samen’ om efficiëntie te bereiken in het grotere geheel. In het proces neemt i6 een groot deel van het papierwerk weg.

De twee vonden elkaar op een IATA-conferentie in 2018. ‘KLM zocht naar het digitaliseren van het tankplatform. Tot dat moment maakten zij veel gebruik van papier. Daarbij was er veel manuele communicatie tussen medewerkers en de brandstofteams. Ze wilden dat wij naar voren stapten en efficiëntie aanbrachten.’

Toegenomen efficiëntie

Die efficiëntie is er inmiddels gekomen. Door het digitaliseren van de kerosineaanvoer wist KLM de stapels papierwerk drastisch te verminderen en daadwerkelijk tijd te besparen. Volgens Mattos gaat het hierbij om ‘het zwarte schaap’ onder de cijfers, dat vaak vergeten wordt. Maar, ‘KLM heeft dit publiekelijk benoemd: wij besparen hen ongeveer vijf minuten voor elke korteafstandsvlucht en tien minuten voor elke langeafstandsvlucht. En wanneer je dat uitrekent voor alle vluchten bij elkaar, is dat een significant getal.’ In totaal gaat het om een reductie van acht uur per dag tot een magere dertig minuten die KLM dagelijks kwijt is aan het papierwerk omtrent de brandstoftoevoer.

Navraag bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij bevestigt de positieve cijfers van i6. ‘De cijfers in de casestudy spreken voor zich: dankzij i6 besparen we vijf minuten op korteafstandsvluchten en maar liefst tien minuten op langeafstandsvluchten per keer. Maar we hebben ontdekt dat de impact verder gaat dan alleen tijdsbesparing. Cruciaal is dat i6 onze voorheen papierintensieve en daarom foutgevoelige tankactiviteiten elimineerde. We zijn nu veel efficiënter, met name op administratief gebied, en de operationele betrouwbaarheid is aanzienlijk verbeterd. In feite zijn onze grondploegen het i6-platform gaan zien als een onmisbaar onderdeel van hun dagelijkse werk.’

Fouten voorkomen

Een ander bijkomend voordeel is een afname in het aantal menselijke fouten in de brandstoftoevoer. Volgens Mattos loopt dit zelfs op tot in de miljoenen dollars aan bespaarde kosten, hoewel dat niet alleen “verspilde” brandstof behelst. ‘Een grote airline waar we mee werkten – hoewel dit een aantal jaar geleden was – berekende dat het ging om ongeveer 12 miljoen dollar aan verspilling door menselijke fouten.’

Daarbij ziet de i6-topman wel verschillen tussen de verscheidene airlines waarmee het bedrijf samenwerkt. Behalve voor KLM voert i6 ook operaties uit voor maatschappijen als Air France, British Airways, Delta Air Lines, Virgin Atlantic en sinds kort ook met de zogenaamde Gulf carriers. Volgens Mattos is het daarbij interessant om te zien welke doelen verschillende airlines nastreven. ‘Ze zien allemaal de voordelen van de manier waarop wij ons digitale brandstofplatform inzetten, of het nu tijdbesparing is in de turnaround of een grote kostenbesparing als het aankomt op nauwkeurig bijtanken.’

Grote schaarste

Nauwkeurigheid in de omgang met kerosine wordt steeds belangrijker door de tegenomen schaarste als gevolg van de Israëlisch-Amerikaanse invasie van Iran en de daaropvolgende blokkade van de Straat van Hormuz. Daar komt ook een ander programma van i6 om de hoek kijken, dat controleert wie welke voorraden beheert en wat er nog beschikbaar is. Uit eigen onderzoek blijkt dat airlines sinds maart gezamenlijk tussen de 2,6 en 3,9 miljard dollar extra kwijt waren aan kerosine vergeleken met de periode voor de oorlog, afhankelijk van de “normale” schommelingen die de olieprijs in het algemeen doormaakt.

Toch zette i6 de samenwerking met haar grote klanten voort, ondanks de grote verstoringen die de oliesector teisteren. Volgens Mattos laat een dergelijke moeilijke periode juist het belang van hun platform zien, aangezien elke druppel telt. ‘Mijn ambitie is om een wereldwijd digitaal platform te creëren, zodat alle luchtvaartmaatschappijen kunnen profiteren van wat we doen met betrekking tot kostenbesparing, administratieve voordelen en natuurlijk de turnaround-tijden.’

De toekomst van AI voor i6

Elk modern bedrijf moet meegaan met de tijd, en dat geldt zeker voor een softwarebedrijf als i6. Momenteel worden door het gebruik van kunstmatige intelligentie overal innovaties behaald die tot kort geleden voor onmogelijk gehouden werden. Toch moeten bedrijven ook oppassen met het gebruik van AI, aangezien deze hypermoderne technologie nieuw is en fouten kan maken. Dat geldt ook voor i6: ‘Ik kan niet tegen klanten zeggen: “Kijk alsjeblieft naar hoeveel kerosine dit vliegtuig heeft ontvangen, want AI kan het mis hebben.” Nee, dat werkt niet voor ons.’

Toch is Mattos enthousiast over kunstmatige intelligentie, want het brengt wel degelijk andere kostenbesparingen met zich mee. Zo kan AI enorme spreadsheets aan informatie terugbrengen naar een kort lijstje met de belangrijkste verbeterpunten. ‘Momenteel verzorgen we kerosine voor 600.000 vluchten per maand bij onze klanten overal ter wereld. Dat is een enorme hoeveelheid brandstofdata die we nu kunnen gebruiken om de efficiëntie van onze klanten te vergroten. We kunnen hen helpen te begrijpen waar hun pijn- en knelpunten liggen. Voorheen deden wij dat veelal door handgeschreven rapporten, data-analisten en mensen die er op betrekkelijk traditionele wijze naar keken.’

Wat de toekomst verder nog brengt voor i6 valt nog te bezien. Mattos wil vooral benadrukken dat hij de relatie met KLM erg waardeert: ‘Ze zijn al lang een partner voor ons.’ Ook kijkt i6 vol enthousiasme naar de titanenstrijd rondom TAP Air Portugal. Mocht de Portugese luchtvaartmaatschappij worden toegevoegd aan Air France-KLM – binnenkort ook wel bekend als de Blue Group – , dan ziet Mattos grote kansen voor een samenwerking tussen i6 en TAP Air Portugal.‘We zien de waarde; dat hebben we laten zien met KLM, maar we breiden dat graag uit om andere airlines binnen de groep te helpen.’