KLM viert 60 jaar Cityhopper

Wat ooit begon met een tweetal Fokkers groeide uit tot een kernoperatie binnen het bedrijf KLM. KLM Cityhopper bestaat zestig jaar. Een felicitatie waard!

In september 1966 werd de Nederlandse Luchtvaart Maatschappij (NLM) formeel opgericht, en al snel begonnen de twee gehuurde F27 Troopships enkele korte binnenlandse vluchten uit te voeren. KLM Cityhopper werd pas formeel opgericht in 1991 na de samenvoeging van de NLM en NetherLines. In de loop der jaren vloog het bedrijf met de Saab 340, Fokker F27, F28, 50, 70 en 100.

© Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons

Belangrijke rol

KLM Cityhopper speelt een belangrijke rol binnen KLM. Als ‘feeder’ is Cityhopper verantwoordelijk voor het aanvoeren van passagiers om de grote vliegtuigen van haar moederbedrijf te vullen. De 58 vliegtuigen van KLM Cityhopper voeren dagelijks zo’n 350 vluchten uit naar ongeveer tachtig bestemmingen, waar nog altijd nieuwe steden bij komen.

Maarten Koopmans, Managing Director bij Cityhopper, beschrijft het bedrijf als een ‘essentiële schakel’. ‘Zestig jaar geleden begon KLM Cityhopper als een kleine regionale luchtvaartmaatschappij. Vandaag de dag zijn we een essentiële schakel binnen het KLM-netwerk en een belangrijke verbinder van Europa met de wereld. Die groei is vooral te danken aan de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers.’

Archieffoto: Fokker 70 © KLM

Toekomstige groei

Ook in de toekomst zal Cityhopper blijven vernieuwen en innoveren. De Nederlandse airline heeft enkele maanden terug de laatste Embraer E195-E2 in ontvangst genomen, die de vloot van het bedrijf enorm heeft gemoderniseerd. In de tussentijd oriënteert KLM Cityhopper zich alweer op een nieuwe order. Tegenover het Braziliaanse Valor meldde Koopmans ook te kijken naar de A220.

Volgens hem lopen de onderhandelingen op dit moment, en wordt de knoop tegen het einde van dit jaar doorgehakt. De toestellen zouden de verouderde E190 gaan vervangen. De keuze voor een vervanger lijkt echter toch naar Embraer te gaan. Toen de KLM-dochter in 2019 de deal voor de E2’s tekende, zat daar een optie tot 25 extra toestellen op.