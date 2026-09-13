KLM vliegt van Schiphol naar Maastricht voor bijzondere dag

Een KLM Cityhopper maakte zaterdag een opvallende korte vlucht van Schiphol naar Maastricht Aachen Airport (MAA). De Embraer E195 van KLM landde speciaal voor de Burendag van de Limburgse luchthaven, waar duizenden bezoekers een kijkje achter de schermen kwamen nemen. Voor MAA is de grote belangstelling een opsteker, maar de echte test moet volgend jaar plaatsvinden tijdens de sluiting van Eindhoven Airport.

Speciale KLM-vlucht

De Embraer E195-E2, registratie PH-NXL, vloog zaterdag speciaal vanuit Schiphol naar Maastricht Aachen Airport. Het vliegtuig vertrok als vlucht KLM9945 en legde de afstand in minder dan een half uur af. Normaal vliegt KLM Cityhopper alleen voor trainingsvluchten naar Maastricht. Voor de Burendag werd echter een uitzondering gemaakt en vloog de E195-E2 als publiekstrekker naar Zuid-Limburg.

Voor de bemanning was het ook een bijzondere dag. ‘Ik kreeg twee weken geleden de keuze: een lijnvlucht of hier naar Maastricht vliegen. Ik heb voor dit laatste gekozen’, vertelt de first officer. Dat KLM Cityhopper met de E195-E2 naar MAA kwam, was volgens hem niet alledaags. ‘Normaal gesproken komen we hier alleen voor trainingsvluchten. Het is leuk om te zien dat er veel belangstelling is.’

© Flightradar24

Vierduizend bezoekers

Voor de Burendag hadden zich ongeveer vierduizend mensen aangemeld. Dat aantal had volgens de luchthaven nog hoger kunnen uitvallen, maar MAA stelde vanwege de capaciteit een maximum in. De bezoekers konden onder meer verschillende vliegtuigen en organisaties op de luchthaven bekijken. De grote opkomst wordt gezien als een belangrijk signaal uit de regio. ‘Dit doet ons heel erg goed’, zegt Hella Hendriks, woordvoerder van Maastricht Aachen Airport. tegenover L1 Nieuws.

‘Het is een hele mooie dag voor de luchthaven zelf, maar ook voor alle partners. De mensen die hier komen zijn heel blij en geïnteresseerd. Ze hebben belangstelling voor ons, maar ook voor alle partners die aan ons verbonden zijn.’ De KLM E195-E2 trok daarbij veel bekijks. Bezoekers konden het toestel van binnen bekijken, terwijl medewerkers van KLM Cityhopper uitleg gaven over het vliegtuig en het werk aan boord.

Volgend jaar veel meer passagiersvluchten

De grote belangstelling komt op een moment dat Maastricht Aachen Airport zich nadrukkelijk opmaakt voor een veel belangrijker jaar. Wanneer Eindhoven in 2027 tijdelijk sluit, krijgt MAA gedurende ongeveer een half jaar aanzienlijk meer passagiersvluchten te verwerken. Waar de luchthaven normaal gesproken ongeveer twaalf passagiersvluchten per week heeft, loopt dat aantal tijdens de sluiting van Eindhoven tijdelijk op naar ongeveer twaalf vluchten per dag. Daarmee krijgt MAA de mogelijkheid om zich aan een veel groter publiek te presenteren. Vanuit Maastricht worden dan onder meer bestemmingen in Spanje, Griekenland, Marokko en Egypte aangeboden.