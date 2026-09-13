Opvallende privéjet van BN’er gaat wéér viraal op sociale media

De privéjet van Max Verstappen zorgt opnieuw voor veel aandacht op sociale media. De Nederlandse Formule 1-coureur landde deze week met zijn Dassault Falcon 8X in Madrid. Dit keer was het niet alleen een vliegtuigspotter die de opvallende zakenjet herkende. Ook coureur Pierre Gasly zag de machine staan en besloot er een video over te maken.

Gasly over de jet van Verstappen

Pierre Gasly keek uit over het platform toen hij de privéjet van Verstappen zag. In een korte video is te zien hoe Gasly enthousiast ‘Hallo Max!’ roept. Vervolgens draait de camera richting de baan, waar de Falcon 8X van de Nederlandse coureur net is geland. Het filmpje wordt inmiddels veel gedeeld. Dat Gasly de jet direct herkent, is niet zo vreemd: de opvallende zakenjet is dankzij de registratie en het herkenbare uiterlijk een bekend toestel onder vliegtuigspotters. Ook Gasly maakt zelf regelmatig gebruik van privéjets, al wordt hij daarbij doorgaans gezien met gecharterde toestellen.

Falcon 8X

Verstappen vliegt sinds enkele jaren met een Dassault Falcon 8X. Het toestel draagt de Nederlandse registratie PH-UTL, die verwijst naar zijn bekende slogan ‘Unleash the Lion’. De Falcon 8X behoort tot de grotere zakenjets van Dassault. Verstappen kocht de Falcon 8X nadat hij eerder gebruikmaakte van een Dassault Falcon 900EX. Toch is de 900EX nog geregeld in de omgeving van Verstappen te zien. Het toestel wordt tegenwoordig gebruikt voor chartervluchten.

Eerder veel aandacht voor de privéjet

De Falcon 8X trok eerder al de aandacht van vliegtuigspotters en Formule 1-fans. Zo landde de PH-UTL onlangs op Schiphol voor de laatste Grand Prix van Nederland. Het toestel vertrok destijds vanuit Nice en werd na aankomst geparkeerd op Schiphol-Oost. Verstappen gebruikt Nice al langere tijd als vaste uitvalsbasis voor zijn privévliegtuig. Daardoor is het toestel regelmatig te volgen wanneer hij naar races, evenementen of andere bestemmingen reist.