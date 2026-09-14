Bijzondere vluchten op vliegbasis Gilze-Rijen: ‘Wat een topdag’

Vliegbasis Gilze-Rijen stond zaterdag volledig in het teken van zweefvliegen voor het goede doel. Meer dan tweehonderd donateurs kregen de kans om vanaf de militaire vliegbasis een vlucht te maken. Achter de vluchten ging een strak georganiseerde operatie schuil, met meerdere zweefvliegclubs, elf vliegtuigen en een heel leger aan vrijwilligers. Aan het einde van de dag stond de teller op 213 starts en was er 12.249,50 euro opgehaald. ‘Wat een topdag!’, zegt organisator Michiel Burgering.

De start van een bijzondere operatie

Om 07:15 uur staat een grote groep vrijwilligers in het clubhuis van zweefvliegclub GLC Illustrious. De geur van koffie vult de ruimte terwijl Burgering de laatste instructies geeft. Op deze dag worden meer dan tweehonderd vluchten uitgevoerd, met vliegtuigen en vliegers van verschillende clubs en meer dan tweehonderd donateurs. Al vroeg in de ochtend komt de eerste groep donateurs binnen. Zij worden in colonnes vanaf het clubhuis naar de militaire vliegbasis begeleid. Eenmaal daar krijgen ze een boardingpass. Op de grond wordt ondertussen voortdurend gecoördineerd.

Vrijwilligers brengen deelnemers naar de juiste plek, vliegtuigen worden klaargezet en na iedere landing moet een toestel weer worden teruggebracht voor de volgende vlucht. Er wordt geroepen, gebeld en over en weer gecommuniceerd. Het tempo ligt hoog. ‘Het is een enorme logistieke operatie’, zei Burgering voorafgaand aan de dag al.

Eerste zweefvliegtuigen gaan omhoog

Wanneer de ochtendmist voldoende is weggetrokken, kan de eerste start plaatsvinden. Een lange kabel wordt aan het eerste zweefvliegtuig bevestigd. De lier trekt de kabel met hoge snelheid binnen en het toestel schiet omhoog. Eenmaal op enkele honderden meters hoogte wordt de kabel losgekoppeld. Daarmee is de benefietdag officieel begonnen. Niet veel later loopt het aantal starts snel op. Een startleider houdt voortdurend in de gaten hoeveel er vliegen. Op de grond ligt juist een groot deel van de uitdaging. Vliegtuigen moeten na iedere landing worden opgehaald en opnieuw naar de startplaats worden gebracht. ‘Het grondtransport is eigenlijk de beperkende factor op het moment dat je zo’n dag organiseert’, legde Burgering eerder uit.

© GLC Illustrious

12.249,50 euro voor het goede doel