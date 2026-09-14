Breaking: Nederlandse Cessna neergestort met 3 doden

Bij een crash met een Cessna 172 die maandagochtend vanuit Hilversum was vertrokken, zijn in Duitsland drie mensen om het leven gekomen. Het vliegtuig stortte neer bij Gerderath, ten zuidoosten van Roermond en vlak over de Nederlandse grens. ‘Met onmiddellijke ingang is de operatie van Vliegschool Hilversum stilgelegd’, meldt de vliegschool online.

Vliegtuig verdwijnt van radar

Het toestel vertrok maandagochtend vanaf Hilversum en vloog richting Duitsland. Volgens gegevens van FlightAware verdween het vliegtuig ongeveer 45 minuten na vertrek van de radar. Kort voor de crash daalde het vliegtuig tot onder de 200 meter. Duitse media melden dat ooggetuigen het toestel met hoge snelheid naar beneden zagen komen en in een veld zagen neerstorten. Over wat zich heeft afgespeeld, is op dit moment nog niets bekend.

Drie inzittenden overleden

De lokale politie heeft tegenover Duitse media bevestigd dat drie mensen bij het ongeval zijn omgekomen. Zij waren volgens de politie de enige inzittenden van het vliegtuig. De identiteit van de slachtoffers is nog niet officieel bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er sprake was van een technisch probleem, een medische oorzaak, een probleem tijdens de vlucht of een andere aanleiding. De autoriteiten zijn inmiddels gestart met het onderzoek naar de toedracht van de crash.

Vliegschool Hilversum legt vluchten stil

De Cessna 172 staat geregistreerd bij de Vliegschool Hilversum. De vliegschool heeft na het ongeval alle vluchtoperaties stilgelegd. In een verklaring schrijft de organisatie: ‘Met grote bezorgdheid delen wij mee dat op maandagochtend 14 september 2026 een ongeval heeft plaatsgevonden in Duitsland met één van onze vliegtuigen, een Cessna 172. Omstandigheden rondom het incident zijn op dit moment nog onduidelijk.’