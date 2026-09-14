In de media: ‘Schiphol vertrouwt Surinaamse reizigers niet’

Een Surinaams opiniestuk stelt de toenemende drugssmokkel vanuit Suriname en de controles op Schiphol scherp aan de kaak. Volgens de auteur dreigt het gedrag van een relatief kleine groep criminelen gevolgen te krijgen voor gewone reizigers. ‘Een Surinamer is geen drugskoerier’, schrijft het medium, dat zich tegelijkertijd afvraagt hoe lang Suriname zich nog kan verschuilen achter het argument dat alleen criminelen verantwoordelijk zijn.

Opmerkelijke drugsvondsten op Schiphol

Het opiniestuk, gepubliceerd door GFC Nieuws, wijst op de reeks opmerkelijke drugsvondsten in zendingen uit Suriname. De auteur noemt onder meer drugs die zouden zijn verstopt in bamboe, DEET-flesjes, bladeren, krab, rum, gedroogde vis, vruchten, instrumenten, kerstbrood, zuurgoed, kokosnoten, popcorn en bevroren vis. Ook wordt een recente vondst van crack in pinda’s aangehaald. Volgens de auteur gaat het inmiddels om meer dan losse incidenten. ‘Wanneer gedurende langere tijd steeds opnieuw verdovende middelen worden aangetroffen in goederen die vanuit Suriname naar Nederland worden verzonden, ontstaat een patroon dat niet meer als een reeks toevalligheden kan worden weggewuifd’, staat in het opiniestuk.

Suriname valt onder 100%-controle

Dat reizigers vanuit Suriname op Schiphol met uitgebreide controles te maken kunnen krijgen, is geen nieuwe ontwikkeling. De Nederlandse douane voert sinds 2003 zogenoemde 100%-controles uit op geselecteerde vluchten met een verhoogd risico op drugssmokkel. Suriname behoort samen met Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten en Venezuela tot de landen waarvan vluchten onder dit regime vallen. Daarbij worden niet alleen passagiers en bagage gecontroleerd, maar ook het vliegtuig en vrachtzendingen. De douane gebruikt onder meer speurhonden, interviews, bagagescans en fysieke controles.

‘Een Surinamer is geen drugskoerier’

Juist daar legt het opiniestuk de vinger op de zere plek. De auteur waarschuwt dat de intensieve controles voor reizigers frustrerend of zelfs vernederend kunnen zijn, terwijl zij zelf niets met drugssmokkel te maken hebben. Tegelijkertijd benadrukt de douane dat afkomst of uiterlijk nooit de reden is om iemand voor een controle te selecteren. De herkomst van een vlucht kan volgens de dienst wél aanleiding zijn om een vlucht als geheel aan een controle te onderwerpen. Bij 100%-controles worden alle reizigers en goederen van de betreffende vlucht gecontroleerd. Het Surinaamse opiniestuk maakt daarom een onderscheid tussen de reiziger en de smokkelaar. ‘Een Surinamer is geen drugskoerier’, schrijft de auteur. ‘Een reiziger die een zak pinda’s, een kerstbrood of een pakket zuurgoed meeneemt, is niet automatisch een verdachte.’ Tegelijkertijd wordt erkend dat het voor de douane logisch is om extra alert te zijn wanneer criminelen dergelijke producten als dekmantel gebruiken.

‘De bonafide reiziger wordt de dupe’

Reizigers die naar Nederland vliegen voor familie, werk, studie of vakantie kunnen te maken krijgen met intensieve controles omdat zij gebruikmaken van een vlucht die onder het 100%-regime valt. Dat de controles als belastend worden ervaren, erkent ook de douane. In gesprekken met frequent flyers uit het Caribisch gebied en Suriname bleek dat sommige reizigers de controles als frustrerend ervoeren. De douane heeft daarop onder meer de informatievoorziening verbeterd en een aparte rij voor gezinnen met jonge kinderen ingericht. Volgens de auteur van het opiniestuk ligt de verantwoordelijkheid voor de situatie echter niet bij de reiziger, maar bij degenen die Suriname gebruiken als vertrekpunt voor drugstransporten. ‘De bonafide reiziger wordt de dupe’, luidt de conclusie.