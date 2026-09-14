Maastricht wil meer vakantievluchten: ‘No brainer voor airlines’

Maastricht Aachen Airport gaat volgend jaar een flinke sprong maken in het aantal passagiersvluchten. De luchthaven mikt tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport op ongeveer twaalf passagiersvluchten per dag. ‘We willen luchtvaartmaatschappijen laten zien dat de vraag er is en dat de stoelen vanaf Maastricht verkocht worden’, zegt woordvoerder Hella Hendriks tegen Up in the Sky.

Toename aan passagiers

De ambitie is fors: van ongeveer twaalf passagiersvluchten per week naar twaalf per dag, gedurende ongeveer een half jaar. MAA bereidt zich daar momenteel volop op voor. ‘We hebben goed inzichtelijk wat we moeten doen om die toename aan te kunnen.’ Zo wordt gekeken naar de capaciteit van de luchthaven. ‘Dus we gaan onze passagiersterminal optimaliseren.’ Volgens Hendriks heeft Maastricht Aachen Airport al ervaring met een dergelijke toename van de passagiersstroom. ‘Met stakingen uit België zitten we ook op twaalf passagiersvluchten per dag, dus we kunnen het aan.’

Bewijsstuk richting airlines

De tijdelijke extra capaciteit is voor MAA daarmee meer dan alleen een manier om reizigers op te vangen tijdens de sluiting van Eindhoven Airport. De luchthaven wil de periode gebruiken om airlines én passagiers te overtuigen. Voor luchtvaartmaatschappijen moeten de cijfers aantonen dat er een markt is voor nieuwe routes. Voor reizigers moet de ervaring aantonen dat Maastricht een aantrekkelijk alternatief is.

Meer vakantiegangers vanaf MAA

De luchthaven kreeg zaterdag tijdens de burendag alvast een indruk van de belangstelling in de regio. Zo’n 3.000 tot 4.000 mensen kwamen naar MAA, terwijl er ook nog een wachtlijst van ongeveer 1.500 belangstellenden was. Hendriks noemt de opkomst ‘fantastisch, in één woord geweldig’. Volgens haar maakte de dag vooral zichtbaar hoeveel mensen positief tegenover de luchthaven staan. Tegelijkertijd ontdekte een deel van de bezoekers de luchthaven voor het eerst. Zij hadden nog nooit vanaf Maastricht gevlogen. Juist die onbekendheid wil MAA wegnemen. De luchthaven hoopt bezoekers daarmee niet alleen een kijkje achter de schermen te geven, maar hen ook te overtuigen om in de toekomst daadwerkelijk vanaf Maastricht op vakantie te gaan.