Raad van State positief over kabinetsplannen Schiphol

De Raad van State (RvS) steunt de kabinetsplannen voor een nieuw Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB), maar vraagt op verschillende punten om een nadere onderbouwing. De luchtvaartsector reageert positief op het advies. ‘De RvS heeft de kabinetsplannen voor Schiphol goedgekeurd en dat is een mooie opsteker na jarenlang onzekerheid’, zegt Marnix Fruitema van BARIN.

Kabinet wil geluidhinder terugdringen

Met het nieuwe LVB wil het kabinet een einde maken aan de huidige situatie van ‘anticiperend handhaven’. Daarbij worden de normen uit het Luchthavenverkeerbesluit in beperkte mate gehandhaafd. Het kabinet wil tegelijkertijd de geluidhinder rond Schiphol verminderen. Ten opzichte van de situatie op 1 november 2024 moet het aantal mensen dat ernstige geluidhinder ervaart over de gehele dag met twintig procent afnemen. Voor de nacht ligt het doel op een vermindering van vijftien procent. Het ontwerpbesluit stelt daarnaast een jaarlijks maximum van 478.000 vluchten vast, waarvan maximaal 27.000 nachtvluchten tussen 23.00 en 07.00 uur.

Ook worden grenzen gesteld aan de hoeveelheid geluid en uitstoot die de vluchten mogen veroorzaken. Op termijn kan het aantal vluchten worden verhoogd naar maximaal 500.000 per jaar, maar alleen wanneer aan de daarvoor geldende voorwaarden voor geluid en uitstoot wordt voldaan.

Toekomstige groei

Juist die toekomstige groei vraagt volgens de Raad van State om extra duidelijkheid. De Afdeling advisering onderschrijft het belang van betere rechtsbescherming voor omwonenden, maar wil weten wat er daadwerkelijk gebeurt wanneer de normen worden overschreden. Het kabinet moet uitleggen welke maatregelen dan beschikbaar zijn en of die maatregelen omwonenden daadwerkelijk voldoende bescherming bieden. Ook bij een eventuele groei van het aantal vluchten moet volgens de Raad van State vooraf vaststaan dat aan alle voorwaarden is voldaan. De stap van 478.000 naar een hoger aantal vluchten mag dus niet vooruitlopen op de vraag of de milieunormen daadwerkelijk worden gehaald. Daarmee legt de Raad van State nadrukkelijk de nadruk op de praktische werking van het nieuwe stelsel en de garanties die daarbij horen.

BARIN: ‘Mooie opsteker’

BARIN reageert positief op het advies en ziet het als een belangrijke stap richting een definitief nieuw LVB. ‘BARIN ziet het LVB met vertrouwen tegemoet. De RvS heeft een positief advies gegeven waarbij men een aantal aandachtspunten heeft belicht, en een aantal zaken moeten worden aangescherpt; dit lijkt alleen maar nuttig om tot een weloverwogen besluit te komen, dat recht doet aan de omwonenden, Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen’, zegt Fruitema. Hij benadrukt daarnaast het belang van de juridische zekerheid die het advies volgens hem dichterbij brengt.

‘De RvS heeft de kabinetsplannen voor Schiphol goedgekeurd en dat is een mooie opsteker na jarenlang onzekerheid. Ieder is immers gebaat bij een solide juridisch onderbouwd LVB.’ Volgens BARIN zijn de aandachtspunten van de Raad van State daarmee geen reden om het proces negatief te beoordelen, maar juist een mogelijkheid om het uiteindelijke besluit verder aan te scherpen.