Rechter geeft Transavia gelijk na incident op Eindhoven Airport

Het gerechtshof heeft Transavia in hoger beroep gelijk gegeven. Volgens het hof heeft de luchtvaartmaatschappij niet onrechtmatig gehandeld door een passagier na een incident bij de gate voor vijf jaar te weren van vluchten van Transavia en KLM. De reiziger had onder meer een gate-agent bij de schouder of nek gepakt en diens personeelspas van zijn nek getrokken. De politierechter veroordeelde hem eerder voor mishandeling.

Incident op Eindhoven Airport

De zaak draait om een vlucht van Eindhoven Airport naar Palma de Mallorca op 23 juli 2024. De passagier en zijn echtgenote hadden tickets geboekt en wilden een trolley meenemen in de cabine. Bij de gate kreeg hij te horen dat hij daarvoor moest bijbetalen, omdat de trolley te groot was voor de toegestane handbagage. Hij weigerde dat en bleef enige tijd bij de gate staan, waardoor anderen volgens het hof werden gehinderd bij het boarden. Nadat hij en zijn echtgenote in de pre-boardruimte waren gaan zitten, liep hij later opnieuw naar de gate-agent om te vragen hoe de situatie kon worden opgelost. De gate-agent liet hem weten dat hij inmiddels van de vlucht was gehaald.

Toen de passagier vervolgens naar de naam van de medewerker vroeg en die niet kreeg, pakte hij de gate-agent bij de schouder of nek en trok hij met zijn andere hand de keycord met de personeelspas van de nek van de medewerker. De keycord brak en de gate-agent viel. De reiziger raapte vervolgens de personeelspas op om de naam van de medewerker te achterhalen. Later probeerde hij foto’s of video’s van de gate-agent te maken. De Koninklijke Marechaussee hield hem daarop aan.

Vliegverbod

Een dag na het incident deed de gate-agent aangifte. Het Openbaar Ministerie vaardigde vervolgens een strafbeschikking uit met een boete van 400 euro. Daarna behandelde de politierechter de zaak en veroordeelde hem wegens mishandeling van de gate-agent. Tegen die uitspraak ging hij niet in hoger beroep. Transavia liet op 30 juli 2024 weten dat hij vijf jaar lang niet meer zou worden toegelaten op vluchten van Transavia en partnermaatschappij KLM. Als redenen noemde de maatschappij onder meer het gebruik van onacceptabele taal richting personeel, het niet opvolgen van instructies en fysiek ontoelaatbaar gedrag tegenover een medewerker.

Transavia mocht streng optreden

Het gerechtshof oordeelt dat Transavia op basis van haar vervoersvoorwaarden het recht heeft om iemand op de ‘no fly list’ te plaatsen. Transavia lichtte tijdens de behandeling in hoger beroep toe dat zij een zerotolerancebeleid voert vanwege het toenemende aantal incidenten. Daarbij werkt de maatschappij met verschillende niveaus van wangedrag. Volgens Transavia viel het gedrag onder ‘level 2 unruly behavior’, waarbij sprake is van fysiek ontoelaatbaar gedrag.

Het hof gaat daarin mee. Het stelt vast dat de passagier de gate-agent heeft vastgepakt, diens keycord heeft losgetrokken en ervoor heeft gezorgd dat de medewerker ten val kwam. De politierechter heeft dit als mishandeling aangemerkt en het hof ziet geen aanleiding daar anders over te oordelen. Daarnaast staat volgens het hof vast dat hij weigerde voor zijn bagage te betalen, het toegangspoortje blokkeerde, anderen hinderde, zonder toestemming in de pre-boardruimte bleef zitten en foto’s van personeel probeerde te maken.

Schadevergoeding afgewezen

De passagier had niet alleen gevraagd om van de ‘no fly list’ te worden gehaald, maar eiste ook een schadevergoeding. Eerder had hij zijn schade berekend op 10.005,63 euro. In hoger beroep vorderde hij 6.277,86 euro. Daarnaast wilde hij dat Transavia ervoor zou zorgen dat hij ook van de lijst van KLM zou worden verwijderd. Het hof wijst alle vorderingen af. Volgens de rechters heeft Transavia in redelijkheid kunnen besluiten de reiziger van de vlucht te weigeren en hem voor vijf jaar op haar ‘no fly list’ te plaatsen.

Bron: ECLI:NL:GHAMS:2026:2503, uitspraak van 1 september 2026, zaaknummer 200.359.402 (civiel recht, hoger beroep).