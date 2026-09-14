USAF eert vlieger op F-22 met bijzondere onderscheiding

Een Amerikaanse luchtmachtvlieger heeft de hoogste onderscheiding op het gebied van vliegveiligheid ontvangen. Captain Michael Cloninger wist een F-22 na een ongebruikelijke technische storing gecontroleerd op de buik te landen. Daarmee voorkwam hij volgens de Amerikaanse luchtmacht verdere schade aan het toestel en een mogelijke brand na de landing.

Hoogste onderscheiding

Cloninger ontving op 8 september in het Pentagon de Koren Kolligian Jr. Trophy. De onderscheiding werd uitgereikt door General Ken Wilsbach, de chef van de Amerikaanse luchtmacht. De prijs geldt als de belangrijkste individuele onderscheiding binnen de Amerikaanse luchtmacht voor vliegveiligheid en wordt uitsluitend uitgereikt door de Chief of Staff. De trofee is vernoemd naar First Lieutenant Koren Kolligian Jr., een Amerikaanse vlieger die op 14 september 1955 verdween met een T-33 Shooting Star voor de kust van Californië. Zijn familie stelde de prijs na zijn vermissing in om uitzonderlijke vliegers te eren die tijdens noodsituaties door hun handelen een ongeval, slachtoffers of grote schade weten te voorkomen.

Hoofdlandingsgestel breekt af na take-off

Het incident vond plaats op 18 september 2024. Cloninger vloog als tweede toestel in een formatie van vier F-22’s die een flypast uitvoerden ter gelegenheid van de herdenking van de Battle of Britain, meldt AeroTime. Kort na de start raakte de rechter hoofdwielconstructie los van de F-22. De formatie brak de missie af en bleef in de buurt van de luchthaven. Cloninger nam vervolgens de leiding over de navigatie en communicatie en bracht het toestel terug naar een configuratie waarin een veilige noodlanding mogelijk was. Zijn flight lead bevestigde dat de complete rechter hoofdwielconstructie ontbrak. Daarmee ontstond een probleem waarvoor geen specifieke procedure beschikbaar was.

Noodprocedure

Omdat er geen voorgeschreven procedure bestond voor het verlies van de volledige wielconstructie, koos Cloninger voor de checklist voor een landing met ingetrokken landingsgestel. Vervolgens bleef hij ongeveer een uur in de lucht om brandstof te verbranden en overlegde hij ondertussen met de verkeerstoren, de brandweer en andere medewerkers op de grond. Voor de landing gebruikte hij een alternatieve noodstand van de flaps. Daarna voerde hij een nadering uit en zette hij de F-22 gecontroleerd op de baan neer. Volgens de Amerikaanse luchtmacht voorkwam de manier waarop hij het toestel aan de grond zette een brand na de landing. Cloninger schakelde beide motoren uit en verliet het toestel vervolgens via een noodprocedure.