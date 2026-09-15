Belgische luchtverkeersleiders willen een maand lang staken

De luchtverkeersleiders van Skeyes op Brussels South Charleroi Airport zijn van plan om iedere nacht het werk neer te leggen. De acties kunnen volgens vakbond VSOA doorgaan tot 10 oktober. Aanleiding is het mislukken van de onderhandelingen over de nachtpremie. Daarmee dreigt de luchthaven van Charleroi 24 nachten achter elkaar met een staking te maken te krijgen.

Stakingen op Brussels South Charleroi Airport

De stakingen vinden plaats tijdens de nachtdienst, van 22.00 tot 08.00 uur. Volgens Lennert Mervilde van VSOA is een staking volgens de vakbond nu de enige mogelijkheid nadat gesprekken tussen de bonden en Skeyes zonder akkoord zijn geëindigd. ‘Een staking is de enige mogelijke reactie nu de gesprekken zijn afgesprongen’, zegt Mervilde tegenover VRT NWS. Tegelijkertijd zegt hij te hopen dat de acties zo weinig mogelijk gevolgen hebben. ‘We wachten op een initiatief van de directie.’

De directie van Skeyes waarschuwt juist voor de mogelijke gevolgen van de reeks werkonderbrekingen. ‘Een werkonderbreking van 10 uur per nacht gedurende 24 opeenvolgende nachten kan zeer aanzienlijke gevolgen hebben voor de werking van de luchthaven van Charleroi, de luchtvaartmaatschappijen en hun passagiers, evenals voor de vele andere ondernemingen en werknemers die afhankelijk zijn van de luchthavenactiviteit.’

Conflict draait om nachtpremie

De directe aanleiding voor de staking is een conflict over de vergoeding voor nachtwerk. Volgens Skeyes vragen de luchtverkeersleiders in Charleroi om een verhoging van de nachtpremie tot 160 procent van het huidige niveau. ‘Die premie bedraagt al meer dan 1.000 euro per shift’, stelt de directie. Skeyes zegt daarom niet met de eis akkoord te kunnen gaan, mede omdat de luchthaven ’s nachts gesloten is. Volgens Mervilde ligt de situatie anders. ‘De verkeersleiders van Charleroi vragen dezelfde nachtvergoeding die geldt in andere units met een nachtvergoeding’, zegt hij. Volgens de vakbondsman is er ondanks de nachtelijke sluiting van de luchthaven wel degelijk vliegverkeer.

Ook ’s nachts komen vliegtuigen aan

Volgens Mervilde kunnen op Charleroi ook tijdens de nacht vliegtuigen landen. ‘Er is een overeenkomst tussen de luchthaven van Charleroi en Ryanair dat zij toch nog mogen aankomen met vliegtuigen die er gestationeerd zijn’, zegt hij. Als voorbeeld noemt hij een toestel dat vorige week pas om 05.20 uur aankwam. De staking staat bovendien niet op zichzelf. Eerder dit jaar waren er al verschillende, soms onaangekondigde, werkonderbrekingen bij Skeyes. Eind juli diende een vakbond in Charleroi al een stakingsaanzegging in, maar die actie werd uiteindelijk niet uitgevoerd. In plaats daarvan volgden verschillende verzoeningspogingen. Die hebben volgens de berichtgeving uiteindelijk geen akkoord opgeleverd.