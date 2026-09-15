Chaos op vliegveld: Boeing 737 van Transavia moet uitwijken

Code rood op Sicilië zorgt opnieuw voor grote problemen in het vliegverkeer. Door een aswolk van vulkaan Etna zijn vluchten geannuleerd of omgeleid. Ook een Boeing 737 van Transavia vanaf Schiphol is uitgeweken. De luchthaven kreeg volgens Flightradar24 de maximale disruption index van 5.0, wat wijst op zeer grote vluchtverstoringen. Inmiddels is duidelijk dat duizenden passagiers door de situatie zijn getroffen.

Vliegverkeer rond Catania stilgelegd

De Etna zorgde maandag opnieuw voor grote overlast voor het vliegverkeer op Sicilië. De vulkaan stootte grote hoeveelheden as uit, waarna volgens het Italiaanse Instituut voor Geofysica en Vulkanologie (INGV) een aswolk tot ongeveer vier kilometer hoogte kwam. De wind dreef de as richting Catania, waardoor uit veiligheidsoverwegingen een deel van het luchtruim rond de luchthaven werd gesloten. Aankomende vliegtuigen konden daardoor tijdelijk niet meer landen. De luchthavenuitbater SAC schortte de aankomsten aanvankelijk op tot 16.00 uur lokale tijd. Later werd de maatregel verder uitgebreid en kwam het volledige vliegverkeer op de luchthaven stil te liggen.

Transavia-vlucht moet uitwijken

De problemen raakten ook een vlucht van Transavia vanaf Schiphol. De Boeing 737 kon niet op Catania landen en week daarom uit naar Valencia. Daarmee is de vlucht een van de vele verbindingen die maandag door de vulkanische activiteit werden verstoord. Volgens HLN zijn meer dan vijftig vluchten geannuleerd of omgeleid. Duizenden reizigers kregen daardoor te maken met vertragingen, annuleringen of een gewijzigde reisroute.

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Maximale verstoringsscore

De omvang van de problemen is ook zichtbaar in de gegevens van Flightradar24. Catania kreeg een disruption index van 5.0, de maximale score op de schaal van nul tot vijf. Flightradar24 omschrijft een score van 3,5 tot 5,0 als grote problemen met lange vertragingen en meerdere annuleringen. De luchthaven van Catania behoort tot de drukste van Italië en verwerkt jaarlijks meer dan twaalf miljoen passagiers. Daardoor hebben beperkingen op het vliegverkeer snel gevolgen voor grote aantallen reizigers.

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Etna blijft luchtvaart hinderen

De vulkanische activiteit van de Etna veroorzaakt vaker problemen voor het vliegverkeer rond Catania. De vulkaan is de hoogste en actiefste van Europa en stoot regelmatig as uit die gevaarlijk kan zijn voor vliegtuigen. Vulkanische as kan onder meer schade aan vliegtuigmotoren veroorzaken, waardoor luchtvaartmaatschappijen en luchtverkeersleidingen vluchten moeten omleiden of annuleren.