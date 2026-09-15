Condor Airbus A320 arriveert seconden te laat 

Als het vliegtuig enkele minuten eerder was opgestegen, was er niets aan de hand geweest voor passagiers van een Condor Airbus A320. Toch werd een vakantievlucht uit Sardinië een grote deceptie.

Vlucht DE1809 zou vrijdag 11 september eigenlijk al om 20:15 uur moeten vertrekken, maar door een ‘technisch probleem’ steeg de Airbus A320 van Condor pas om 22:39 uur vanaf Olbia, Sardinië. Het zou een race tegen de klok blijken, aangezien de machine uiterlijk voor middernacht moest landen op het vliegveld van Frankfurt. Dat liep toch anders dan gepland.

Honderden meters verwijderd

De in de kleuren van Eintracht Frankfurt geverfde Airbus A320 maakte veel tijd goed. Vlucht DE1809 duurt gemiddeld iets minder dan één uur en veertig minuten, maar het Condor-vliegtuig had na ruim één uur en twintig minuten in Frankfurt op de grond kunnen staan. Althans, in het geval dat de luchtverkeersleiding het toestel een landingsvergunning had gegeven.

De piloten van de Airbus kregen geen landingsvergunning voor de luchthaven van Frankfurt, hoewel ze zich op slechts zeven kilometer van het vliegveld en op driehonderd meter hoogte bevonden. De A320 van Condor moest daarom noodgewongen uitwijken naar Keulen/Bonn, waar het kort voor 00:30 uur arriveerde. Passagiers werden vervolgens met bussen naar hun eindbestemming gebracht.

Herhaaldelijk probleem

Het is niet de eerste keer dat een Condor-vlucht te laat arriveert op de luchthaven van Frankfurt. De streng gehandhaafde nachtsluiting op de grote Duitse hubs zorgde al eens eerder voor problemen voor de vakantievlieger. Zo moest een Airbus A321 van de maatschappij in München al eens uitwijken naar Frankfurt-Hahn, nadat het op 650 meter van de landingsbaan werd weggestuurd.

In Berlijn hebben andere luchtvaartmaatschappijen met dezelfde problemen te maken gehad. Een Ryanair-vlucht was in januari 2025 negentig seconden te laat in Berlijn en moest daardoor uitwijken naar Hannover. In juli van dat jaar was een A320 van Eurowings slechts tien seconden verwijderd van de landing, eveneens op Berlijn Brandenburg Airport, toen de sluiting inging.