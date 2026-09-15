EasyJet voert eenmalig speciale vlucht uit vanaf Schiphol

EasyJet voert begin volgend jaar een eenmalige vlucht uit vanaf Schiphol naar Ljubljana. Aanleiding voor de eenmalige verbinding is een wedstrijd in de UEFA Europa League. Met deze vlucht biedt easyJet, dat normaal niet op deze route vliegt, reizigers een rechtstreekse optie tussen Amsterdam en Ljubljana, op korte afstand van de speelstad.

UEFA Europa League

Nederlandse supporters reizen eind januari af naar Celje, de derde stad van Slovenië. Daar staat een duel tussen het Nederlandse NEC Nijmegen en het Sloveense NK Celje op het programma. De extra vlucht van easyJet biedt reizigers een rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Ljubljana, op korte afstand van de speelstad. De heenvlucht staat gepland voor 28 januari 2027. Een dag later, op 29 januari, vliegt het toestel terug naar Amsterdam.

EasyJet heeft normaal gesproken geen rechtstreekse verbinding tussen Schiphol en Ljubljana. De maatschappij zet de vlucht daarom speciaal voor deze gelegenheid in.

Geen nieuwe lijndienst

De vlucht betekent niet dat easyJet een vaste verbinding tussen Amsterdam en Ljubljana opent. De maatschappij vliegt alleen rond het Europese duel eenmalig tussen beide steden. Na de terugvlucht op 29 januari verdwijnt de route weer uit de planning. Reizigers die op andere momenten rechtstreeks tussen Nederland en Ljubljana willen vliegen, zijn aangewezen op andere maatschappijen.