Helikopter beschoten door Russisch fregat: ‘Roekeloze actie’

Een Russische marinefregat heeft een Deense helikopter met twee lichtkogels beschoten. Eén van de projectielen vloog rakelings langs de Fennec-helikopter, die bezig was met een routinevlucht boven internationale wateren voor de Deense kust. Premier Mette Frederiksen spreekt van een ‘roekeloze actie’ van Rusland.

Lichtkogels vliegen langs helikopter

De Deense luchtmacht voerde een routinevlucht uit in de omgeving van het Russische fregat, dat zich in internationale wateren voor de kust van Gedser bevond. De helikopter maakte daarbij foto’s van het Russische marineschip. Volgens het Deense ministerie van Defensie vuurde het fregat vervolgens twee lichtkogels af in de richting van de helikopter. Eén daarvan passeerde op korte afstand van het toestel. De bemanning bleef ongedeerd en de helikopter raakte volgens de Deense autoriteiten niet beschadigd. Het Deense leger heeft niet bekendgemaakt waarom het Russische fregat precies tot de actie overging.

Denemarken noemt incident ernstig

De Deense minister van Defensie Jeppe Bruus noemt de gebeurtenis een ernstig incident. Volgens hem laat de actie zien dat Rusland bereid is steeds grotere risico’s te nemen. ‘Er zijn genoeg andere manieren om contact te maken’, zegt Bruus tegen het Deense persbureau Ritzau. Ook premier Frederiksen reageert scherp. Zij spreekt van een ‘roekeloze actie’. Volgens haar probeert Rusland met dergelijke acties angst en verdeeldheid te zaaien. Denemarken zegt zich daardoor niet te laten afschrikken en wil de samenwerking met Europese partners en de NAVO verder versterken.