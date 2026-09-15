Rusland opent Kaliningrad voor Europese airline

Sinds 2022 vliegt geen enkele Europese luchtvaartmaatschappij meer naar de Russische enclave Kaliningrad. Nu komt daar verandering in, nadat Rusland een Europese airline toestemming verleende.

Rusland heeft afspraken met Servië gemaakt om vluchten tussen de enclave en het Europese land mogelijk te maken, aldus het Russische staatspersbureau Interfax. Het is onduidelijk om hoeveel vluchten het gaat en vanaf wanneer dit van start gaat. Naar verwachting zal de nieuwe verbinding de reeds gespannen verhoudingen tussen Brussel en Belgrado nog verder op scherp zetten.

Buiten bereik

Nadat Rusland in februari 2022 Oekraïne op grootschalige wijze binnenviel, vertrokken vrijwel alle Europese luchtvaartmaatschappijen uit Rusland. Wederzijdse sancties vanuit zowel Europa als Rusland zorgden ervoor dat deze maatschappijen ook niet meer welkom waren. Dat gold in eerste instantie ook voor Servische airlines, maar die waren kort daarna alweer welkom in de grote steden.

Eén Russisch gebied bleef buiten bereik: Kaliningrad. Het voormalig Pruisische en later Duitse grondgebied werd door Stalin ingelijfd en bleef na de ineenstorting van de Sovjet-Unie als een enclave bij Rusland. Hoewel Kaliningrad onder Europese luchtvaartmaatschappijen al niet erg populair was- enkel LOT vloog er een paar keer per week naartoe – vliegt er tegenwoordig bijna geen enkele airline meer.

Weinig succes

Dagelijks zijn er ongeveer vijftien vluchten naar Sint-Petersburg en Moskou. Verder zijn er regelmatig vluchten vanaf Kaliningrad naar Wit-Rusland en populaire vakantiebestemmingen in Turkije en Egypte. Goedkoop zijn de vluchten ook niet, aangezien Russische airlines geen gebruik mogen maken van het Europese luchtruim. Zo duurt de vlucht tussen Kaliningrad en Minsk ruim twee uur, terwijl de twee steden hemelsbreed nog geen 550 kilometer van elkaar vandaan liggen.

Met weinig succes probeert Rusland al jaren nieuwe aanwas te creëren op de luchthaven van Kaliningrad. Zo kregen airlines de mogelijkheid zoveel routes als wenselijk op te starten, passagiers vanuit hun thuisland via Kaliningrad naar derde bestemmingen te brengen, en zelfs de optie om hun operationele basis helemaal buiten beschouwing te laten.