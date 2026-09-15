Wat luchtvaartmaatschappijen je niet vertellen als je vlucht geannuleerd wordt

Je krijgt een mailtje. Of een sms. ‘Helaas moeten wij je informeren dat je vlucht geannuleerd is.’ En dan? De meeste vervoerders vertellen je precies wat ze wettelijk verplicht zijn te zeggen, en niet meer dan dat. Je krijgt een paar opties, een telefoonnummer en een link. De rest moet je zelf uitzoeken.

Dat is geen toeval. Hoe minder een passagier weet, hoe minder een maatschappij hoeft uit te keren. Maar wie weet waar hij op staat, staat een stuk sterker. Dit zijn de dingen die ze je niet vertellen bij een annulering, en wat je er zelf aan kunt doen.

Je hoeft die voucher niet te accepteren

Veel maatschappijen bieden bij een annulering als eerste optie een voucher aan. Handig voor hen, want een voucher zorgt ervoor dat je klant blijft. Maar je bent er niet toe verplicht. Je hebt wettelijk recht op terugbetaling in geld, en dat moet binnen zeven dagen.

Sommige vervoerders presenteren de voucher als enige of beste optie, terwijl ze dat wettelijk gezien niet mogen. Accepteer niets onder druk. Lees altijd de voorwaarden voordat je iets ondertekent, want zodra je akkoord gaat, is terugkomen op die keuze een stuk lastiger.

Je hebt mogelijk recht op honderden euro’s extra

Naast je ticket terugkrijgen of omboeken, kun je ook recht hebben op financiële compensatie. Dat is iets anders dan terugbetaling van je ticket: het is een extra vergoeding voor het ongemak. De meeste vervoerders melden dit niet spontaan.

De hoogte hangt af van je vliegafstand: 250 euro voor vluchten tot 1.500 km, 400 euro voor vluchten tussen 1.500 en 3.500 km, en 600 euro daarboven. Per persoon, niet per boeking. Dat recht geldt als je minder dan veertien dagen voor vertrek bericht kreeg van de annulering, en als de oorzaak bij de maatschappij ligt. Of je in aanmerking komt voor compensatie aanvragen bij een geannuleerde vlucht, kun je snel nakijken zonder dat je er vakkennis voor nodig hebt.

‘Buitengewone omstandigheden’ is niet altijd wat ze zeggen

Als een vervoerder zegt dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden, vervalt het recht op die extra compensatie. Dat klinkt logisch. Maar maatschappijen hanteren die term soms ruimer dan de wet toestaat.

Slecht weer, een staking van de verkeersleiding of een vliegverbod: dat zijn echte buitengewone omstandigheden. Een technisch probleem met het toestel of personeelstekort bij de maatschappij zelf telt juridisch gezien doorgaans niet. Toch wordt die reden regelmatig opgegeven. Laat je niet direct afschepen als een vervoerder zegt dat de annulering onder overmacht valt. Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van de reden.

Grote annuleringsrondes, zoals die bij Transavia de afgelopen jaren meerdere keren voorkwamen, raakten duizenden reizigers tegelijk. In veel van die gevallen hadden passagiers recht op compensatie, maar wisten ze dat niet.

Ze moeten voor je zorgen terwijl je wacht

Staat er een lange wacht voor de boeg? Dan heeft de vervoerder een zorgplicht. Dat betekent eten en drinken in verhouding tot de wachttijd, en toegang tot communicatie. Wordt het een overnachting, dan komen daar hotel en vervoer van en naar de accommodatie bij.

Die verzorging wordt lang niet altijd proactief aangeboden. Soms moet je er zelf om vragen bij de balie, en soms wordt het ronduit geweigerd. Koop je het zelf, bewaar dan je bonnetjes nauwkeurig. Die kosten kun je later terugvragen bij de vervoerder, mits ze redelijk zijn in verhouding tot de wachttijd. Een driegangenmenu in een sterrenrestaurant zal niet vergoed worden; een broodje en een koffie wel.

De veertien dagentermijn werkt in jouw voordeel

Word je minder dan twee weken voor vertrek op de hoogte gesteld van de annulering, dan staan je rechten op compensatie het sterkst. Veel passagiers weten niet dat die termijn zo precies telt. Een annulering die drie weken van tevoren wordt gemeld, geeft in principe geen recht op financiële compensatie. Eén die tien dagen voor vertrek volgt, vrijwel altijd wel.

Noteer altijd het moment waarop je de annulering ontving, niet alleen de datum van de vlucht. Die tijdstempel is later bepalend als je een claim indient. Bewaar de originele mail of sms, want die bevat die informatie automatisch.

Afwijzing is geen eindstation

Dien je een claim in en de maatschappij wijst die af? Dan hoef je het er niet bij te laten zitten. Je kunt de claim escaleren naar de Inspectie Leefomgeving en Transport, die in Nederland toezicht houdt op de naleving van passagiersrechten, of de zaak laten behandelen door een geschillencommissie. Veel passagiers stoppen na de eerste afwijzing, terwijl hun claim gewoon kansrijk is. Een afwijzingsbrief is geen juridisch vonnis.

Reizigers die doorzetten, krijgen hun geld in veel gevallen alsnog. De kans op succes neemt toe als je goed gedocumenteerd bent: boardingpass, boekingsbevestiging, de annuleringsmail met tijdstempel en eventuele bonnetjes voor gemaakte kosten. Dat zijn de documenten die het verschil maken bij een geschil. Leg alles meteen vast, want later terugzoeken kost tijd die je beter kunt steken in het indienen van je claim.

Je hebt meer tijd dan je denkt

In Nederland heb je twee jaar de tijd om een claim in te dienen na een geannuleerde vlucht. Veel passagiers denken dat ze er direct bovenop moeten zitten, maar dat hoeft niet. Wil je eerst de vakantie afmaken en daarna rustig de claim bekijken? Prima. Zorg wel dat je documentatie compleet is: boardingpass, annuleringsmail met tijdstempel en alle bonnetjes voor kosten die je hebt gemaakt. In andere EU-landen kunnen de termijnen langer zijn, soms tot zes jaar.

Wat passagiers uiteindelijk terugkrijgen na een annulering, varieert enorm. Dat heeft alles te maken met hoe goed ze hun rechten kennen en hoe consequent ze die opeisen. Op de luchthaven, in de weken daarna en als het nodig is via verdere stappen. Hoe dat er in de praktijk uitziet, laten ervaringen van gedupeerde reizigers duidelijk zien.

Een geannuleerde vlucht is vervelend, maar wie weet hoe het systeem werkt, staat er nooit helemaal met lege handen voor. Ken je rechten, sla alles op en geef niet op bij de eerste afwijzing.

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