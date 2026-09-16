Bijzondere Spitfire van voormalig Jumbo-directeur in actie

De historische Spitfire PH-FVE van voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd vliegt naar verwachting zondag 20 september over Camp Liberty in Sint-Oedenrode, een evenement dat in het teken staat van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Het toestel is uitgevoerd in de kleuren van het Nederlandse 322 Squadron, waar het na de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk dienstdeed.

Spitfire in actie

In de middag staat een fly-by van vier historische vliegtuigen gepland. Een Auster, Tiger Moth, Sentinel en Stearman van het Vliegend Museum Seppe vliegen over Camp Liberty. Het museum houdt historische luchtvaarttoestellen in vliegende staat en brengt daarmee een stukje luchtvaartgeschiedenis naar het evenement. Later op de middag staat een nog markantere verschijning op het programma. De historische Spitfire, PH-FVE, vliegt naar verwachting eveneens over het evenement. Het toestel is uitgevoerd in de kleuren van 322 (Dutch) Squadron, het Nederlandse RAF-squadron. De Spitfire vloog na de oorlog daadwerkelijk bij het squadron.

Of de historische toestellen daadwerkelijk verschijnen is nog afhankelijk van verschillende omstandigheden. Zowel het weer als de technische inzetbaarheid van de vliegtuigen en eventuele operationele omstandigheden kunnen invloed hebben op de vluchten. De organisatie benadrukt daarom dat de geplande fly-bys onder voorbehoud zijn.

PH-FVE

De PH-FVE is een Spitfire LF Mk. XVIe met serienummer TB885. Het toestel vloog tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog bij het Nederlandse 322 Squadron. Na een langdurige restauratie in Groot-Brittannië maakte de Spitfire in augustus 2018 opnieuw een vlucht. Een jaar later was het toestel al te zien tijdens de Luchtmachtdagen op vliegbasis Volkel, toen nog met de Britse registratie G-CKUE. In 2020 kreeg de Spitfire de Nederlandse registratie PH-FVE. Het toestel valt onder de stichting Spitfires Flying Vintage Everyday.