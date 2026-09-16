Helikopter van nieuwszender crasht in Los Angeles

Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is neergestort in Los Angeles. Dat gebeurde toen het toestel luchtopnames maakte van een verkeersincident. De crash kostte drie mensen het leven.

Luchtopnames van een busongeluk

Het ongeluk vond plaats op dinsdag 15 september, iets voor 19:00 uur lokale tijd. De helikopter van Angel City Air, die opnames maakte voor nieuwszender NBC, was vlak daarvoor opgestegen om luchtopnames te maken van een fataal busongeluk. NewsChopper 4, de naam van de AS350, stortte neer in Chatsworth, een voorstad van Los Angeles. Het toestel kwam neer bij een opslagvoorziening. Waardoor de machine crashte is nog niet bekend.

Identiteit bekend

Bij de crash kwamen drie mensen om het leven. Van twee daarvan is de identiteit bekend. Het betreft journaliste Eliana Moreno en piloot George Marciniw. Van het derde slachtoffer is vooralsnog uitsluitend bekend dat het gaat om een voetganger was. Twee anderen zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

Het nieuws van het ongeluk werd bekend gemaakt tijdens een live nieuwsuitzending van NBC LA. De twee presentatoren meldden dat ze geluiden kregen over een mogelijke helikoptercrash zo’n drie straten achter de plek van het busongeluk. Later in de uitzending bevestigen ze dat het inderdaad om hun eigen NewsChopper 4 ging. ‘We nemen even een paar minuten om dit te verwerken en alles te reorganiseren’ vertelde de presentatrice geëmotioneerd.