Russisch vliegtuig landt in Duitsland

Het is een zeldzaam gezicht: een Russisch vliegtuig dat landt op een Europese luchthaven. Toch streek woensdagochtend 16 september een Ilyushin Il-96 neer in Keulen. De vlucht verliep echter niet zonder problemen.

Ilyushin naar Keulen

In de vroege ochtend van 16 september verscheen op Flightradar24 een beeld dat je niet vaak meer ziet. Een Russische Ilyushin Il-96, registratie RA-96018, vertrok vroeg in de ochtend vanaf de luchthaven Vnukovo bij Moskou, met Keulen-Bonn in Duitsland als bestemming. De route ging echter met een flinke omweg. Na take-off vloog de machine eerst in noordelijke richting, waarna het tussen Finland en Estland de Baltische Zee op draaide. Pas boven het noorden van Duitsland kwam het toestel weer boven land. Iets meer dan 3,5 uur na het opstijgen landde de Ilyushin van de Russische overheid op baan 06/24.

Verboden gebied

Dat de Ilyushin zo’n omweg moest nemen, komt door de Poolse overheid. Recent zijn er opvallend veel Russische drones in het Poolse luchtruim gesignaleerd. Als reactie daarop verbood Polen Russische regeringsvluchten gebruik te maken van het Poolse luchtruim. Ook de Baltische staten zijn vanwege de Russische provocaties niet blij met vluchten van Russische toestellen boven hun grondgebied. Het is overigens niet duidelijk waarom de Ilyushin Il-96 naar Duitsland vloog.