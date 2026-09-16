Schiphol is weer een lounge rijker: ‘Amsterdam als inspiratie’ 

Tijdens een exclusieve bijeenkomst krijgt de pers een bijzonder inkijkje in de nieuwe lounge op Schiphol. Het is een belangrijke dag voor het Amerikaanse bedrijf achter de creditcards: de Centurion lounge op Schiphol is de eerste op het vasteland van Europa.

In een warme, elegante ontvangsthal verwelkomt het personeel van de nieuwe Amex Centurion Lounge op Schiphol de gasten, die vervolgens worden doorgeleid naar een prachtig ontworpen entree. Daar kunnen reizigers even wachten op hun reisgenoten alvorens ze verschillende kanten op kunnen. Terwijl we wachten kijkt een American Express-buldog hoe zijn gasten binnenkomen. ©Barbara Kieboom / American Express

Koffiebar

De Centurion Lounge op Schiphol is al de 33e van het creditcardbedrijf, maar slechts de eerste van American Express op het continentale gedeelte van Europa. Alleen op Londen Heathrow en Stockholm zijn de hoogste categorie lounges van Amex elders in Europa te vinden. De ruimte is exclusief bestemd voor passagiers die over een American Express Platinum of Centurion-card beschikken.

Direct rechts van de entree bevindt zich een koffiebar. Het is een nieuw concept dat het bedrijf uitrolt in haar nieuwe lounges en Amsterdam is de vierde locatie die er eentje heeft. Barista’s maken daar de klassieke koffies, evenals bijzondere drankjes zoals een Chai Latte. Verder beschikt deze ruimte over voldoende stoelen, variërend van simpele tafelstoelen tot hoge barkrukken en echte loungestoelen. Bovendien zijn er verscheidene afscheidingen met stopcontacten zodat gasten kunnen werken wanneer zij dat willen.

©Leon Holtkuile

©Leon Holtkuile

Een bijzonder uitzicht

Na een paar introducerende woorden van de belangrijkste mensen binnen het project, krijgen we ook de andere kant van de lounge te zien. Hier heeft American Express het buffet staan met verschillende hapjes, variërend van hartig tot zoet, en gezond of met iets meer suiker. Tijdens het eten kunnen gasten genieten van het fantastische uitzicht op de langzaam bewegende stroom aan auto’s op de haal- en brengzone van Schiphol, de statige luchtverkeersleidingstoren en de op hoge snelheid vertrekkende vliegtuigen vanaf de Kaagbaan.

Helemaal achterin de lounge, haast als onderdeel van het decor, is het belangrijkste element van de lounge te vinden: de bar. Voor ons staat er een zoete mocktail klaar, maar ook bier, wijn en een gevarieerd aanbod van alcoholische cocktails zijn er te bestellen. Opvallend zijn de Nederlandse tinten die te vinden zijn op de menukaart, evenals elders in de lounge. Overal hangen schilderijen aan de muur, die doen denken aan de stillevens van Nederlandse meesters als Johannes Vermeer of Jan van Huysum. Verder bevat het decor tafelboeken over Amsterdam, de Nederlandse grachten en Delfts Blauw.

©Leon Holtkuile

©Barbara Kieboom

©Leon Holtkuile

©Leon Holtkuile

©Leon Holtkuile

©Leon Holtkuile

Hollandse meesters aan de muur

De muren van de lounge zijn afgewerkt in een subtiele overgang van Pruisisch blauw en dennengroen. Deze kleuren stralen enerzijds rust en sereniteit uit, en anderzijds elegantie en luxe. De kunstwerken aan de muur zijn veelal van Nederlandse makelij met traditionele en moderne aspecten. In mijn optiek is het grote schilderij van Mieke Jonker bij de ingang de blikvanger van de lounge. Daar zit de American Express-buldog voor een stilleven van bloemen, bustes van Nederlandse koninginnen staan aan beide zijden en Delfts Blauw hangt aan de muur. Het Hollandse tafereel lijkt rechtstreeks uit de lounge te komen, wat het des te krachtiger maakt.

©Leon Holtkuile

Nu de laatste voorbereidingen zijn getroffen, mogen de eerste reizigers vanaf donderdag 17 september een bezoek brengen aan de ruimte. Dan opent de nieuwe Centurion Lounge van American Express officieel haar deuren. Bij het bedrijf zijn ze in ieder geval erg enthousiast.

‘Schiphol is een belangrijke internationale hub voor onze kaarthouders in Nederland en de rest van de wereld. Daarom was Schiphol een logische locatie voor de komst van The Centurion Lounge,’ aldus Audrey Hendley, President van American Express Travel. ‘Als eerste wereldwijde financiële dienstverlener met een eigen lounge op AMS kijken we ernaar uit om kaarthouders te verwelkomen in een premium omgeving die is ontworpen met het karakter van Amsterdam als inspiratie.’