Transavia (FR) volgt voorbeeld Nederlandse tak: ‘We kijken ernaar uit’

Transavia vervangt haar gehele Boeing-vloot door Airbus. Waar de Nederlandse tak tot nu toe enkel met de A321neo vliegt, doet het Franse deel dat met de kleinere A320neo. Maar volgend jaar moet het grote zusje zich daar eindelijk bij voegen.

Transavia France ontvangt A321neo

De Franse tak van Transavia beschikt op dit moment over een operationele vloot van 64 Boeing 737-800’s en 31 Airbus A320neo’s. In het eerste kwartaal moet de eerste A321neo zich daarbij gaan voegen. Dit type heeft 25 procent meer stoelcapaciteit dan haar kleinere zusje. Daarmee is volgens Transavia Frankrijk deze variant geschikt om ingezet te worden op routes met weinig extra slotcapaciteit. In de zomer van 2025 moeten vijf van deze toestellen operationeel zijn.

De CEO van Transavia Frankrijk, Olivier Mazzucchelli, heeft zin in de komst van de Airbus A321neo. ‘We kijken ernaar uit. Samen met de A320neo is dit toestel goed voor onze groei en economische competitie. Het is ook de belangrijkste manier om zowel onze CO2-uitstoot en geluidshinder te verminderen’ aldus de CEO.

Airbus op komst

In totaal heeft de Air France-KLM-groep honderdzestig Airbussen besteld. Honderd daarvan zijn definitief, zestig staan onder optie. De honderd neo’s zijn bedoeld voor zowel de Nederlandse als de Franse tak van Transavia. In Nederland vliegen er al negentien A321neo’s rond, de nieuwste toevoeging kwam vorige maand in de vloot. Wanneer de maatschappij haar eerste A320neo in ontvangst neemt is echter nog niet bekend, net als hoeveel het er dan gaan worden.