Vliegtuigcabine ‘landt’ in terminal van Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde (GAE) heeft een deel van een vliegtuigcabine in de terminal geplaatst. De zogenoemde mock-up wordt gebruikt door studenten die er in een realistische vliegtuigomgeving kunnen trainen en examens afleggen. ‘We zijn erg blij met de samenwerking’, zegt luchthavendirecteur Meiltje de Groot tegen Up in the Sky.

Airport Campus

Volgens GAE is de cabine een belangrijke aanvulling op de Airport Campus. Daar worden studenten opgeleid voor een toekomst in de luchtvaart en hospitality. De eerste examens zijn inmiddels in de cabine afgenomen. Volgens Frits Gosman, teammanager van Noorderpoort, is de realistische omgeving daarbij van grote waarde. ‘Voor onze studenten is het essentieel om examen te doen in een realistische setting. Een echte vliegtuigdeur werkt totaal anders dan een standaard deur. Dankzij deze mock-up kunnen we toetsen en trainen op een manier die veel dichter bij de praktijk ligt’, zegt hij. De studenten kunnen in de cabine onder meer oefenen met situaties en handelingen die zij later tijdens hun werkzaamheden aan boord tegenkomen.

Ook luchthavendirecteur Meiltje de Groot is enthousiast over de nieuwe voorziening. ‘We zijn erg blij met de samenwerking met Noorderpoort! Sinds kort kunnen de studenten luchtvaartdienstverlener ook oefenen op een echte vliegtuigdeur. Mooie vervolgstap voor onze Airport Campus’, aldus De Groot.

© Groningen Airport Eelde

Toegankelijk voor bezoekers

Volgens Jeroen Kamphuis, aanjager van de Airport Campus, is het niet alleen een hulpmiddel voor studenten, maar ook onderdeel van de bezoekersbeleving op de luchthaven. ‘Onderwijs wordt sterker wanneer studenten kunnen leren in een omgeving die écht voelt als hun toekomstige werkplek. Bovendien geeft deze mock-up ook voor onze passagiers een extra beleving van de luchthaven. We zijn daarom blij met de samenwerking met Noorderpoort’, aldus Kamphuis. De vliegtuigcabine blijft de komende tijd beschikbaar voor het onderwijs van Noorderpoort en is tegelijkertijd openbaar toegankelijk. Daarmee kunnen studenten hun opleiding volgen in een omgeving die aansluit op de dagelijkse praktijk, terwijl bezoekers van GAE een kijkje kunnen nemen in de wereld van het cabinepersoneel.