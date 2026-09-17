AirBaltic krijgt broodnodige opsteker: perspectief voor de airline

In een donkere periode is er toch een klein lichtpuntje voor airBaltic. De luchtvaartmaatschappij uit Letland krijgt groen licht na het verzoek om faillissementsbescherming in de Verenigde Staten.

AirBaltic bevindt zich in zwaar weer. De Letse airline staat er financieel slecht voor en heeft enorme schulden. Om die reden vroeg het bedrijf eerder deze week faillissementsbescherming aan bij de rechter in de Verenigde Staten. Die heeft nu groen licht gegeven. Dat houdt de maatschappij voorlopig in leven terwijl het een plan uitvoert om de financiën weer op orde te krijgen.

Rigoureuze maatregelen

Om de grote berg schulden weg te werken heeft airBaltic een aantal rigoureuze maatregelen aangekondigd. Ten eerste gaat het mes in de vloot. Hoewel het bedrijf eerder nog plannen had om de Airbus A220-vloot te laten groeien naar honderd exemplaren, krimpt de vloot nu van ongeveer 50 naar slechts 36 vliegtuigen.

Tegelijkertijd krimpt het aantal bestemmingen ook drastisch. In het saneringsplan wordt Riga wederom de focusluchthaven van het bedrijf, terwijl Tallinn en Vilnius voornamelijk bestemmingsverkeer gaan afhandelen. Daarbij blijven er slechts 78 bestemmingen over, terwijl dat er eerst nog 105 waren. Procentueel gezien worden de Estse en Litouwse hoofdsteden het hardst geraakt.

Enorme berg schulden

Het grootste probleem van airBaltic is momenteel de enorme berg aan schulden waar de maatschappij mee opgezadeld zit. Uit documenten van de rechtbank blijkt dat het bedrijf eisers in totaal ongeveer 1,58 miljard dollar verschuldigd is. Het merendeel daarvan ($992,5 miljoen) is gebaseerd op verplichtingen uit leasecontracten. Dit bedrag zal enigszins dalen naarmate airBaltic enkele A220’s afstoot.

Het restant ($583,9 miljoen) van de schuld gaat op aan leveranciers, oliebedrijven en overheidsinstanties. Zo is airBaltic 66,5 miljoen dollar verschuldigd aan motorleverancier Pratt & Whitney, gevolgd door de Letse meteorologische dienst (42,4 miljoen) en de Letse staat (20,7 miljoen). De financiële positie van de nationale luchtvaartmaatschappij is een heet hangijzer in de Letse politiek.