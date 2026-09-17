Chaotisch EES-systeem uitgesteld: Schiphol ziet lange wachttijden

De invoering van het Europese Entry/Exit System (EES) loopt opnieuw vertraging op. Negen Schengenlanden, waaronder Nederland, krijgen langer ruimte om de volledige biometrische registratie uit te stellen. Op Schiphol zijn de gevolgen van EES al langer merkbaar: ‘Wachttijden bij de grenscontrole voor reizigers met een niet-EU-paspoort zijn op piekmomenten langer dan gewenst’, zegt de luchthaven tegen Up in the Sky.

Nederland houdt ruimte voor uitstel

Eerder gold 6 september 2026 als harde deadline voor de volledige overstap op het systeem. Vanwege technische problemen en lange wachttijden komt daar nu toch versoepeling in. Nederland maakt gebruik van die mogelijkheid, laat de Koninklijke Marechaussee weten aan Up in the Sky. Over de duur en invulling daarvan wordt volgens de KMar voortdurend overlegd met onder meer de Europese Commissie, andere lidstaten en partners uit de luchtvaartsector. Volgens berichtgeving hebben Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Nederland, Griekenland, Malta, Portugal en Zwitserland ruimte gekregen om de volledige biometrische controles uit te stellen om de doorstroming aan de grens op peil te houden.

Technische problemen

Het EES moet de grenscontrole van niet-EU-passagiers voor kort verblijf digitaliseren. De Marechaussee stelt dat het systeem moet bijdragen aan betere grenscontrole en het tegengaan van illegale migratie. De biometrische invoering verloopt echter minder snel dan voorzien. Dat komt volgens de organisatie door technische uitdagingen bij de ontwikkeling van ICT-systemen en storingen binnen het EES. ‘Er wordt zowel nationaal als Europees hard gewerkt aan het verder verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van het systeem’, aldus de Marechaussee.

Schiphol: wachttijden langer dan gewenst

Ook Schiphol ziet de gevolgen van de invoering terug in de dagelijkse operatie. ‘Net als op andere grote Europese luchthavens zien we ook op Schiphol de impact van het Entry/Exit System (EES). Wachttijden bij de grenscontrole voor reizigers met een niet-EU-paspoort zijn op piekmomenten langer dan gewenst’, zegt een woordvoerder. ‘Het is ook niet het visitekaartje en het welkom dat we op Schiphol en Nederland willen bieden.’ De luchthaven zegt daarom aandacht te blijven vragen voor een verantwoorde en stabiele invoering van EES. Volgens Schiphol is het goed dat er ruimte is om de invoering de komende maanden gefaseerd voort te zetten. De luchthaven zegt zich dagelijks in te zetten om reizigers zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.