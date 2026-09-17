Kassa voor Boeing: maar liefst 103 vliegtuigen besteld

Korean Air heeft de grootste order uit haar geschiedenis definitief vastgelegd bij Boeing. De Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij bestelt 103 toestellen. De totale order vertegenwoordigt volgens catalogusprijzen een waarde van circa 36,2 miljard dollar.

Grote order voor Korean Air

De overeenkomst was al in 2025 aangekondigd, maar is nu definitief afgerond. Korean Air neemt twintig Boeing 777-9’s, vijfentwintig 787-10’s, vijftig 737-10’s en acht 777-8 Freighters af. De genoemde waarde van 36,2 miljard dollar is gebaseerd op de officiële catalogusprijzen. Volgens luchtvaartadvies- en onderzoeksbureau IBA ligt de werkelijke marktwaarde, na gebruikelijke kortingen, aanzienlijk lager.

Motoren en onderhoud inbegrepen

De overeenkomst gaat bovendien verder dan alleen de vliegtuigen. Korean Air zegt dat het totale pakket een waarde heeft van 44,8 miljard dollar. Daarvan bestaat 8,6 miljard dollar uit de aankoop van 21 reservemotoren van GE Aerospace en CFM International. Daarnaast is een onderhoudscontract voor de motoren van 28 vliegtuigen afgesloten met een looptijd van vijftien jaar. De investering moet Korean Air helpen om de vloot de komende jaren verder uit te breiden en tegelijkertijd het brandstofverbruik te verlagen door oudere toestellen te vervangen door nieuwere vliegtuigtypes.

Certificering

Opvallend is dat een deel van de bestelling betrekking heeft op vliegtuigtypes die nog niet beschikbaar zijn voor commerciële inzet. Van de vier bestelde modellen is alleen de Boeing 787-10 momenteel gecertificeerd voor commerciële passagiersvluchten. De 777-9 bevindt zich nog in het certificeringsproces, terwijl Boeing daarnaast werkt aan de ontwikkeling van de 777-8 Freighter. De 737-10 moet eveneens nog worden gecertificeerd. Korean Air krijgt de machines daardoor verspreid over meerdere jaren geleverd.

Vloot groeit na overname Asiana

De order speelt een belangrijke rol in de toekomstige vlootstrategie van Korean Air, dat bezig is met de integratie van branchegenoot Asiana Airlines. Volgens topman Cho Won-tae zal ongeveer tachtig procent van de nieuwe vliegtuigen bestaande toestellen vervangen. Tegelijkertijd ontstaat ruimte voor groei. De maatschappij wil met de nieuwe vliegtuigen onder meer meer bestemmingen in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika kunnen bedienen. De definitieve afronding van de deal werd door Cho omschreven als een belangrijke mijlpaal voor Korean Air. Boeing benadrukt ondertussen dat de overeenkomst mede voortkomt uit handelsgesprekken tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten.